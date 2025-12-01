22:07 ()
Свернуть список

Арока - Жил Висенте 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
28 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Арока
Жил Висенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Жил Висенте, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Жил Висенте1 : 1Арока
27.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Арока1 : 1Жил Висенте
26.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Жил Висенте2 : 2Арока
16.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Арока3 : 0Жил Висенте
05.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Жил Висенте1 : 1Арока
08.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала Жил Висенте1 : 4Арока
15.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Арока1 : 0Жил Висенте
02.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Арока2 : 1Жил Висенте
05.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Жил Висенте1 : 1Арока
25.03.2018 Португалия - Сегунда 29-й тур Жил Висенте0 : 3Арока
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 0Арока
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Арока1 : 0
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 3 : 1Арока
01.12.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Арока0 : 4
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 1Арока
20.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Жил Висенте2 : 2
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 1Жил Висенте
08.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 0 : 0Жил Висенте
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Жил Висенте0 : 1
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1543
2
Лига чемпионов
Спортинг1538
3
Лига Европы
Бенфика1535
4
Лига конференций
Жил Висенте1526
5 Брага1525
6 Фамаликан1523
7 Морейренсе1521
8 Витория Гимарайнш1521
9 Эшторил1517
10 Алверка1517
11 Риу Аве1517
12 Насьонал1516
13 Санта-Клара1516
14 Эштрела1515
15 Каза Пия1513
16
Стыковая зона
Арока1513
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС154

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close