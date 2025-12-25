«Арсенал» нацелен на подписание молодого защитника «Милана»

Дата публикации: 25-12-2025 01:25

«Арсенал» проявляет интерес к молодому защитнику «Милана» Давиде Бартезаги, о чем сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Как информирует источник, руководство итальянского клуба не планирует отпускать Бартезаги в ближайшее время, ведь рассматривает его как ключевого игрока для реализации долгосрочных целей и развития команды. «Милан» уверен в потенциале Давиде и видит в нем фундаментальную часть своей обороны на последующие сезоны.

Бартезаги начал свой профессиональный путь в «Аталанте», а в академию «Милана» перешел еще в 2012 году. С тех пор он прошёл все этапы становления в клубе и сейчас успешно выступает за основной состав. Кроме того, защитник имеет опыт игры за сборные Италии разных возрастов, что подчеркивает его талант и перспективы в национальном масштабе.

Текущий контракт Давиде с «россонери» рассчитан до лета 2030 года, что свидетельствует о доверии клуба к своему воспитаннику. По оценкам специалистов, рыночная стоимость футболиста составляет около 18 миллионов евро. Несмотря на интерес со стороны «Арсенала», переход в английский клуб пока маловероятен - «Милан» намерен сохранить своего перспективного защитника и удерживать его в команде минимум до ближайших лет.