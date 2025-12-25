Forbes включил «Реал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» в список самых ценных футбольных клубов

Дата публикации: 25-12-2025 01:20

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг самых дорогих спортивных команд мира. В этот престижный список традиционно вошли сильнейшие футбольные клубы, среди которых оказались мадридский "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Эти команды не только лидируют на поле, но и занимают высокие позиции с точки зрения общей стоимости по версии одного из ведущих деловых изданий.

Согласно данным Forbes, "Реал" занимает 20-е место - его стоимость оценивается в 6,75 млрд долларов, "Манчестер Юнайтед" находится на 24-м месте со стоимостью 6,6 млрд долларов, "Барселона" располагается на 42-й строчке с показателем 5,65 млрд долларов, а "Ливерпуль" занимает 48-е место с 5,4 млрд долларов. Стоит отметить, что "Реал" по сравнению с прошлым годом опустился на восемь позиций, "Манчестер Юнайтед" - на десять, "Барселона" потеряла сразу двадцать строчек, а "Ливерпуль" - двадцать одну.

Методика оценки стоимости каждой команды у Forbes заключается в анализе стоимости всего предприятия. В расчет принимаются экономические показатели стадиона, доходы от прав на трансляцию на региональных спортивных каналах, которыми владеет клуб. При этом стоимость самих сетей и доли в других спортивных активах и проектах в расчет не включаются. Такой подход позволяет объективно определить положение клуба на мировой спортивной арене.