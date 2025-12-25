"«Ноттингем Форест», занимающий 17-е место в АПЛ, вошёл в топ-15 самых дорогих футбольных клубов мира"

Дата публикации: 25-12-2025 01:22

Портал Transfermarkt представил новое обновление рейтинга самых дорогих футбольных клубов планеты — оценка основывается на совокупной трансферной стоимости всех игроков в составе. На вершине этого списка снова оказался мадридский "Реал" — стоимость его команды составляет 1,38 миллиарда евро. Вторую строчку занимает лондонский "Арсенал" с оценкой в 1,29 миллиарда евро, а тройку лидеров замыкает действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" — его состав специалисты оценили в 1,19 миллиарда евро. Столько же, к слову, имеет в сумме и французский гранд "Пари Сен-Жермен".

В десятку лучших клубов по стоимости играющих в них футболистов также вошли "Челси", "Барселона", "Ливерпуль" и "Бавария" — все они стабильно входят в элиту европейских первенств. Интересно выделяется и "Ноттингем Форест" — с внушительной общей стоимостью на 13-м месте (620 миллионов евро) клуб обретается далеко не в лидерах текущего сезона АПЛ, занимая лишь 17-ю строчку турнира.

Полный список топ-20 клубов мира по общей стоимости игроков выглядит следующим образом:

1. "Реал" (1,38 млрд евро);

2. "Арсенал" (1,29 млрд евро);

3. "Манчестер Сити" (1,19 млрд евро);

4. "Пари Сен-Жермен" (1,19 млрд евро);

5. "Челси" (1,18 млрд евро);

6. "Барселона" (1,12 млрд евро);

7. "Ливерпуль" (1,04 млрд евро);

8. "Бавария" (981 млн евро);

9. "Тоттенхэм Хотспур" (879 млн евро);

10. "Манчестер Юнайтед" (719 млн евро);

11. "Ньюкасл Юнайтед" (713 млн евро);

12. "Интер" (670 млн евро);

13. "Ноттингем Форест" (620 млн евро);

14. "Атлетико" (589 млн евро);

15. "Ювентус" (552 млн евро);

16. "Брайтон энд Хоув Альбион" (520 млн евро);

17. "Астон Вилла" (520 млн евро);

18. "Боруссия" Дортмунд (511 млн евро);

19. "Кристал Пэлас" (502 млн евро);

20. "Милан" (486 млн евро).

Среди российских команд самый ценный состав ныне у "Зенита", который расположился только на 69-м месте рейтинга с оценкой в 175 миллионов евро — что подчеркивает разницу с ведущими клубами Европы. Такой срез наглядно демонстрирует баланс сил в мировом футболе и отражает предпочтения инвесторов, уровень игроков и амбиции клубов во всех топ-лигах Старого Света.