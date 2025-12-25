"«Ноттингем Форест», занимающий 17-е место в АПЛ, вошёл в топ-15 самых дорогих футбольных клубов мира"
Портал Transfermarkt представил новое обновление рейтинга самых дорогих футбольных клубов планеты — оценка основывается на совокупной трансферной стоимости всех игроков в составе. На вершине этого списка снова оказался мадридский "Реал" — стоимость его команды составляет 1,38 миллиарда евро. Вторую строчку занимает лондонский "Арсенал" с оценкой в 1,29 миллиарда евро, а тройку лидеров замыкает действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" — его состав специалисты оценили в 1,19 миллиарда евро. Столько же, к слову, имеет в сумме и французский гранд "Пари Сен-Жермен".
В десятку лучших клубов по стоимости играющих в них футболистов также вошли "Челси", "Барселона", "Ливерпуль" и "Бавария" — все они стабильно входят в элиту европейских первенств. Интересно выделяется и "Ноттингем Форест" — с внушительной общей стоимостью на 13-м месте (620 миллионов евро) клуб обретается далеко не в лидерах текущего сезона АПЛ, занимая лишь 17-ю строчку турнира.
Полный список топ-20 клубов мира по общей стоимости игроков выглядит следующим образом:
1. "Реал" (1,38 млрд евро);
2. "Арсенал" (1,29 млрд евро);
3. "Манчестер Сити" (1,19 млрд евро);
4. "Пари Сен-Жермен" (1,19 млрд евро);
5. "Челси" (1,18 млрд евро);
6. "Барселона" (1,12 млрд евро);
7. "Ливерпуль" (1,04 млрд евро);
8. "Бавария" (981 млн евро);
9. "Тоттенхэм Хотспур" (879 млн евро);
10. "Манчестер Юнайтед" (719 млн евро);
11. "Ньюкасл Юнайтед" (713 млн евро);
12. "Интер" (670 млн евро);
13. "Ноттингем Форест" (620 млн евро);
14. "Атлетико" (589 млн евро);
15. "Ювентус" (552 млн евро);
16. "Брайтон энд Хоув Альбион" (520 млн евро);
17. "Астон Вилла" (520 млн евро);
18. "Боруссия" Дортмунд (511 млн евро);
19. "Кристал Пэлас" (502 млн евро);
20. "Милан" (486 млн евро).
Среди российских команд самый ценный состав ныне у "Зенита", который расположился только на 69-м месте рейтинга с оценкой в 175 миллионов евро — что подчеркивает разницу с ведущими клубами Европы. Такой срез наглядно демонстрирует баланс сил в мировом футболе и отражает предпочтения инвесторов, уровень игроков и амбиции клубов во всех топ-лигах Старого Света.