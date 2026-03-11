15:59 ()
Капитан украинской сборной может не сыграть против Швеции

Дата публикации: 11-03-2026 13:48

 

Перед решающими стыковыми поединками национальная сборная Украины рискует остаться без одного из самых важных игроков обороны.

По информации авторитетного источника ТаТоТаке, центральный защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко не принимал участия в недавней тренировке команды. Причиной неявки стало повреждение, полученное в одном из последних матчей - футболист почувствовал дискомфорт в области сухожилия. На данный момент точная степень серьезности травмы еще не определена. Медицинский штаб клуба решил не рисковать здоровьем игрока и назначил ему углубленное обследование, по результатам которого будет поставлен окончательный диагноз и определены сроки восстановления.

Если опасения подтвердятся и травма окажется серьезной, Матвиенко, которому недавно исполнилось 29 лет, рискует пропустить до четырех недель. Это значит, что капитан сборной Украины может не сыграть в ближайших стыковых матчах, в том числе и в важнейшей встрече против Швеции, которая назначена на 26 марта. Даже в случае благоприятного исхода вероятность его появления на поле оценивается специалистами только как 50 на 50. Потеря такого опытного защитника может значительно осложнить задачу команды в борьбе за выход на крупный турнир.

