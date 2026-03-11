Капитан украинской сборной может не сыграть против Швеции
Перед решающими стыковыми поединками национальная сборная Украины рискует остаться без одного из самых важных игроков обороны.
По информации авторитетного источника ТаТоТаке, центральный защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко не принимал участия в недавней тренировке команды. Причиной неявки стало повреждение, полученное в одном из последних матчей - футболист почувствовал дискомфорт в области сухожилия. На данный момент точная степень серьезности травмы еще не определена. Медицинский штаб клуба решил не рисковать здоровьем игрока и назначил ему углубленное обследование, по результатам которого будет поставлен окончательный диагноз и определены сроки восстановления.
Если опасения подтвердятся и травма окажется серьезной, Матвиенко, которому недавно исполнилось 29 лет, рискует пропустить до четырех недель. Это значит, что капитан сборной Украины может не сыграть в ближайших стыковых матчах, в том числе и в важнейшей встрече против Швеции, которая назначена на 26 марта. Даже в случае благоприятного исхода вероятность его появления на поле оценивается специалистами только как 50 на 50. Потеря такого опытного защитника может значительно осложнить задачу команды в борьбе за выход на крупный турнир.