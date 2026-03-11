Будущее Миколенко в «Эвертоне» прояснилось

Дата публикации: 11-03-2026 13:30

«Эвертон» ведет активные переговоры по продлению контракта с украинским левым защитником Виталием Миколенко, чье нынешнее соглашение рассчитано только до следующего лета. Руководство клуба искренне заинтересовано в сохранении одного из ключевых футболистов обороны, но переговоры продвигаются непросто и стороны пока не могут прийти к компромиссу по ключевым условиям нового договора.

Обсуждение будущего Миколенко продолжается уже несколько месяцев, однако на данный момент ситуация остается весьма неопределенной. В клубе опасаются, что в случае ухода украинца возникнет необходимость срочно искать замену на левый фланг обороны, ведь Виталий занимал эту позицию стабильно и показывал хорошие результаты.

Если продлить соглашение с Миколенко не удастся, ливерпульцы рассматривают вариант приглашения молодого защитника Майлза Льюиса-Скелли, который сейчас выступает за лондонский «Арсенал». Этот трансфер может стать одним из главных решений летнего трансферного окна для «Эвертона».

Напомним, что ранее сам Миколенко признавался - ему не нравится выходить на поле против своего одноклубника, сенегальского вингера Илимана Ндиайе. По словам украинца, против Ндиайе играть очень сложно даже на тренировках, благодаря его высокой скорости и техническим навыкам.