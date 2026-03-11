Реал Мадрид – Манчестер Сити. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта

Дата публикации: 11-03-2026 13:38

11 марта на легендарном стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором один из самых титулованных клубов Европы - Реал Мадрид - встретится с постоянно прогрессирующим англичанином - Манчестер Сити. Начало этой долгожданной встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Сейчас мадридский гранд переживает не самые лучшие времена, несмотря на всю свою звездную историю и богатую коллекцию трофеев. В последнее время "сливочные" сталкиваются с различными трудностями как на внутренней, так и на европейской арене. Еще под руководством Карло Анчелотти команда неожиданно уступила лондонскому Арсеналу в прошлогодней Лиге чемпионов уже на ранних стадиях плей-офф, а в Примере не раз проигрывала злейшему сопернику - Барселоне. Позже, из-за неудачного выступления против каталонцев в Суперкубке Испании, руководство довольно быстро рассталось с Хаби Алонсо, который не смог показать стабильного результата всего за полгода работы во главе клуба.

Арбелоа, один из прошлых лидеров защиты клуба, принял команду, но его дебют тоже оказался весьма запоминающимся, правда, не самым лучшим образом: разгромное поражение в Копа дель Рей от Альбасете стало для болельщиков горьким разочарованием. А после февральского временного успеха и выхода на первое место в Ла Лиге, Реал снова начал отставать от своего заклятого врага Барселоны уже на четыре очка — что добавило дополнительного давления на наставника и игроков.

Не меньше волнений доставляла и Лига чемпионов. В последнем туре группового этапа Реал потерпел нежданное поражение 2:4 от португальской Бенфики. Особенно запомнился тот матч голкиперу Трубину, который отметился голом, забитым на последних минутах, а сам матч стал источником обсуждений в испанской прессе. Это поражение вынудило Реал в феврале вновь встретиться с португальцами, и на этот раз испанцы оказались сильнее, отпраздновав две победы не без помощи Винисиуса. Впрочем, и тут не обошлось без скандалов с его участием - форвард мадридцев снова оказался в центре внимания.

Манчестер Сити

Ситуация у Манчестер Сити во многом напоминает их соперников по этому раунду. Этот английский клуб под руководством Пепа Гвардиолы тоже отдаленно напоминает "скачущего жеребца": каждый сезон команда претендует на трофеи, но 2024/2025 год так и остался без титулов. "Горожане" заняли лишь третье место в АПЛ и потерпели поражение в финальном матче Кубка Англии против Кристал Пэлас, а потому сосредоточили все силы на текущих турнирах. На внутренней арене Манчестер Сити продолжает оспаривать лидерство у Арсенала: временами "голубые" почти догоняли лондонцев, но после ничейного результата с Ноттингем Форест отставание вновь стало заметным. Ко всему прочему, совсем скоро Сити предстоит сыграть с Арсеналом и в финале Кубка Лиги на легендарном стадионе Уэмбли - матч обещает быть максимально напряженным.

В нынешней Лиге чемпионов Сити показал себя как настоящий фаворит, несмотря на отдельные осечки. Они, например, растеряли победу в гостях у Монако, а также случились поражения на своем поле от немецкого Байера (0:2) и от норвежского Буде-Глимт, что стало одной из сенсаций групповой стадии. Однако, в оставшихся матчах команда проявила свой класс, одержав уверенные победы и обеспечив себе прямой выход в 1/8 финала, минуя раунд плей-офф с дополнительными играми.

Статистика личных встреч

В последнее десятилетие Реал Мадрид и Манчестер Сити превратились в классических соперников в рамках различных стадий Лиги чемпионов — их пути регулярно пересекаются уже не первый год. Так, в феврале прошлого года успех праздновали мадридцы, которые дважды оказались сильнее англичан, что позволило им пройти дальше. Однако уже в декабрьской встрече британская команда взяла реванш, одержав волевую победу на выезде со счетом 2:1. Эти встречи лишь добавили огня в их футбольное противостояние, а сам поединок уже давно носит характер принципиального дерби Лиги чемпионов.

Прогноз

Согласно предматчевым котировкам букмекерских контор, фаворитом этого матча считается Манчестер Сити во главе с нападающим Холландом и его блистательными партнерами. Аналитики уверены, что команда Пепа Гвардиолы и на выезде способна добиться положительного результата. Однако, учитывая атакующую мощь обеих команд, обилие ярких индивидуальностей и их привычку играть в зрелищный, атакующий футбол, наиболее привлекательной видится ставка на тотал больше 2,5 голов за коэффициент 1,63. Можно ожидать результативную встречу, в которой обе команды будут стремиться забить как можно больше, а зрителей ждет настоящий футбольный спектакль с потенциально большим количеством голов и ярких моментов.