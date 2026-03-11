Буде-Глимт – Спортинг. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта

Дата публикации: 11-03-2026 13:31

11 марта на стадионе Аспмира состоится долгожданная первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которой норвежский Буде-Глимт померится силами с именитым португальским клубом Спортинг Лиссабон. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, и болельщики обеих команд с нетерпением ожидают яркой и захватывающей борьбы.

Буде-Глимт

Норвежская команда в последние годы совершила настоящую революцию на внутренней и европейской арене. Еще до недавнего времени Буде-Глимт воспринимался лишь как крепкий середняк из Элитсерии, однако успехи в сезоне 2025 сделали клуб заметной силой в европейском футболе. Значительную часть прошедшего года команда сконцентрировала усилия на выступлениях в европейских турнирах - именно это сказалось на результатах в национальном чемпионате. Осенью норвежцы уступили борьбу за титул Викингу, однако опыт выступлений на международной арене оказался куда более ценным в долгосрочной перспективе.

Очень многие эксперты и болельщики скептически оценивали шансы Буде-Глимт в группе Лиги чемпионов: три ничейных исхода к концу 2025 года казались более чем скромным результатом. Однако футбольные чудеса случаются! Проведя насыщенную зимнюю подготовку и набрав достойную игровую форму, подопечные Кнута Кнутсена стали настоящим открытием турнира. В январе они сенсационно одолели гранды - Манчестер Сити и Атлетико, а затем и вовсе выбили из розыгрыша прошлогоднего финалиста Интер, победив обе встречи в 1/16 финала. Сейчас Буде-Глимт - одна из главных сенсаций Лиги чемпионов и, возможно, самый интересный андердог восьмерки.

Спортинг Лиссабон

Португальский Спортинг, напротив, давно находится в списке топ-клубов своей страны. В прошлом сезоне команда блестяще прошла по внутренним турнирам, завоевав золотой дубль и укрепив свою репутацию титулованного клуба. Тем не менее, межсезонье оказалось непростым: главный нападающий Дьекереш был продан, что ослабило атакующий потенциал лиссабонцев. Первая после паузы встряска - поражение в Суперкубке от принципиального соперника Бенфики, а следом неожиданное поражение от Витории Гимараэш в Кубке лиги – такие результаты явно разочаровали болельщиков. В национальном первенстве Спортинг временно уступил лидерство Порту, хотя в кубковом противостоянии недавно одержал над ним верх.

Однако на международной арене португальцы приятно удивили своих фанатов. В групповом этапе команды смогли выиграть пять матчей, причем в январе одержали важные победы над ПСЖ и Атлетико, что помогло им попасть в число восьми лучших коллективов главного еврокубка. Таким образом, Спортинг добился лучшего результата среди клубов, представляющих не самые топовые лиги Старого Света. Более того, успешные выступления позволили им избежать февральских стыковых матчей и напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, получив заслуженный отдых для ротации состава.

Статистика личных встреч

Этот матч станет первой официальной встречей между Буде-Глимт и Спортингом Лиссабон. Игра за Полярным кругом, где домашний стадион норвежцев даст определенное преимущество благодаря необычным погодным условиям, но и гости из Португалии будут мотивированы показать свой максимально сильный футбол на выезде. Интрига в этой паре только возрастает, ведь обе команды демонстрируют отличный атакующий потенциал и не боятся играть первым номером даже с признанными грандами европейского футбола.

Прогноз

Букмекерские конторы оценивают шансы команд практически наравне и уверены, что зрителям скучать не придется. И Буде-Глимт, и Спортинг в последние недели показывали результативную атакующую игру, а также не боялись идти вперед даже с более сильными соперниками. Особого внимания заслуживает тот факт, что в последних матчах обеих команд стабильно пробивается тотал больше 2,5 голов, что свидетельствует о высокой вероятности зрелищного футбола и обилия голевых моментов. Поэтому уверенно предлагаем прогноз: в данной встрече будет забито больше 2,5 мячей. На такой исход букмекеры предлагают привлекательный коэффициент - 1,65, что делает данную ставку весьма перспективной для любителей ставок на яркие поединки Лиги чемпионов.

В любом случае, поддержка болельщиков, атмосфера большого еврокубка и боевой настрой обеих команд должны подарить нам незабываемый вечер – следим за развитием событий в Буде и ждем классного футбола!