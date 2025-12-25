Фермин Лопес выделил решающий эпизод сезона для «Барселоны»

Дата публикации: 25-12-2025 01:20

Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес поделился своим мнением о ключевом моменте текущего сезона для каталонской команды.

«Поражения в матчах с мадридским "Реалом" (1:2) и в Лондоне против "Челси" (0:3) стали для нас настоящими поворотными моментами. Эти встречи оказались очень трудными, и, нужно признать, в те дни мы показали не самую лучшую свою игру. Такие матчи можно проиграть, но важно извлекать уроки, чтобы в будущем не повторять ошибок, - заявил Фермин Лопес в интервью, опубликованном аккаунтом Barca Universal в соцсети X.

По его словам, после этих поражений команда заметно прибавила и вновь вышла на тот высокий уровень, который демонстрировала в прошлом сезоне. «После тех неудач мы сплотились, начали играть более слаженно и результативно. Сейчас у нас отличная серия, и мы надеемся, что сможем сохранить такой настрой до конца сезона», - отметил Лопес.

На сегодняшний день «Барселона» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков. Мадридский «Реал» находится на втором месте, отставая на четыре очка от каталонцев. Впереди у обеих команд ещё немало важных матчей, которые могут сыграть решающую роль в борьбе за чемпионский титул.