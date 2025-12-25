Переход Хойлунда в «Наполи» под угрозой из-за финансовых трудностей клуба

Дата публикации: 25-12-2025 01:21

Переход нападающего Расмуса Хойлунда из "Манчестер Юнайтед" в "Наполи" находится под угрозой срыва из-за финансовых трудностей неаполитанского клуба, сообщает аккаунт Uniteds Update в социальной сети X. На данный момент игрок из Дании выступает за "Наполи" на правах аренды. Текущий арендный контракт Хойлунда рассчитан до окончания сезона, и согласно договорённостям, у итальянской команды есть обязательство выкупить 22-летнего футболиста при выполнении определённых условий сделки.

За время аренды Хойлунд провёл за "Наполи" 19 матчей, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Ранее футболист защищал цвета "Манчестер Юнайтед" с лета 2023 года, где за все турниры и соревнования принял участие в 95 встречах, отличившись 26 раз и шесть раз ассистировал партнёрам. Финансовое положение "Наполи" может помешать клубу осуществить окончательный трансфер Хойлунда, несмотря на его успешное выступление. Вопрос о будущем датского форварда остаётся открытым, и судьба его полноценного перехода решится ближе к завершению сезона.