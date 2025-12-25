«Реал» запросил у «Барселоны» финансовые документы по делу Негрейры

Дата публикации: 25-12-2025 01:24

Мадридский "Реал" официально потребовал у "Барселоны" предоставить доступ к финансовым документам и материалам, которые связаны с выплатами бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре. Как сообщает издание AS, инициатива идет от мадридского клуба, который выступает в судебном процессе в качестве частного обвинителя по громкому делу, связанному с коррупцией и нечестностью в испанском футболе.

Источник уточняет, что представители "Реала" интересуются целым перечнем важных документов. В частности, клуб запросил внутренние аудиторские отчеты "Барселоны" за период с 2010 по 2018 год, в которых должны быть указаны их авторы и получатели внутри организационной структуры клуба из Каталонии. Кроме этого, мадридцев интересует вся годовая финансовая отчетность за этот период и результаты внешних независимых аудиторских проверок, оформленных и утвержденных "Барселоной". Также "Реал" требует предоставить протоколы заседаний Комитета по налоговому управлению клуба, на которых обсуждались выплаты таким компаниям, как Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccercam, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L. и Radamanto, S.L., поскольку эти фирмы якобы были связаны с делом выплат Негрейре.

Для понимания масштаба проблемы стоит напомнить, что в 2023 году "Барселона" оказалась в центре громкого коррупционного скандала. Тогда каталонскому клубу были предъявлены обвинения во взяточничестве: речь шла о сомнительных платежах Негрейре, который долгое время работал в Испанской королевской футбольной федерации (RFEF). Следствие предполагает, что с 2001 по 2018 год "Барселона" перевела Хосе Мариа Негрейре и аффилированным с ним компаниям около 8,4 миллиона евро.

По версии руководства "Барселоны", услуги Негрейры заключались исключительно в консультациях — он работал внешним советником и готовил для клуба технические отчеты по вопросам судейства. Однако общественное мнение и силовые структуры подозревают, что реальной целью выплат могло быть недопустимое влияние на арбитров и искажение спортивных результатов в пользу "Барселоны". Сам Негрейра публично заявляет о своей непричастности к коррупции и настаивает, что никогда не принимал деньги за попытки манипуляций со стороны судейского корпуса. Тем не менее, дело продолжает разрастаться, а требования "Реала" по предоставлению всех возможных документов могут способствовать выявлению новых деталей и приведут к дальнейшему разбирательству в испанском футболе.