Полузащитник «Реала» Гюлер поразил ворота «Эльче» ударом с более чем 60 метров своей половины поля

Дата публикации: 15-03-2026 14:51

В вчерашнем матче между «Реалом» и «Эльче», состоявшемся 14 марта в рамках 28-го тура Ла Лиги, было забито по-настоящему впечатляющее голевое достижение. Автором этого красивого гола стал полузащитник мадридской команды Арда Гюлер, который отличился на 89-й минуте игры.

Турецкий футболист перехватил мяч в центре поля на своей половине, точно подстроился под удар левой ногой и мощным выстрелом отправил мяч в ворота соперника. Интересно, что мяч пролетел примерно 64-65 метров и залетел за спину голкиперу «Эльче» — Матиасу Дитуро, вызвав настоящий восторг у болельщиков. Этот гол стал решающим, установив итоговый счёт 4:1 в пользу «Реала».

Таким образом, Гюлер продемонстрировал не только отличный технический навык, но и потрясающую силу удара, забив мяч с невероятной дистанции почти с середины поля.

На данный момент после 28 матчей в испанском чемпионате мадридский «Реал» набрал 66 очков, что позволяет команде уверенно занимать вторую строчку в турнирной таблице, продолжая борьбу за лидерство.

