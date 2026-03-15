Стало известно о пяти игроках, которых «МЮ» планирует продать этим летом

Дата публикации: 15-03-2026 14:55

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» планирует рассмотреть варианты продажи пяти игроков, приобретённых во времена работы главного тренера Эрика тен Хага с 2022 по 2024 гг., сообщает The Sun.

Согласно информации источника, «манкунианцы» готовы расстаться с нападающими Расмусом Хойлундом и Джошуа Зиркзее, полузащитниками Мануэлем Угарте и Мэйсоном Маунтом, а также с голкипером Андре Онана. Отмечается, что общая сумма, потраченная на трансферы этих футболистов, составляет около £250 млн (€287,5 млн).

Летом клуб намерен провести масштабную трансферную кампанию, рассчитывая усилить состав на нескольких позициях. Приоритетом для «Красных дьяволов» остаются приобретения полузащитника, вингера, левого защитника и центрального защитника, чтобы значительно улучшить игру и добиться лучших результатов в новом сезоне.