«Тоттенхэм» выдвинул Тудору ультиматум перед игрой с «Ливерпулем»

Дата публикации: 15-03-2026 14:57

Руководство клуба «Тоттенхэм» предъявило строгий ультиматум своему главному тренеру Игорю Тудору перед важным матчем 30-го тура Английской Премьер-лиги против «Ливерпуля», который пройдет сегодня, 15 марта. Об этом сообщает источник The Touchline на платформе социальной сети X.

По данным информатора, встреча с мерсисайдцами может стать решающей для хорватского наставника на посту главного тренера лондонской команды. Если Тудор не добьётся победы и команда продемонстрирует слабую игру, его дальнейшее пребывание в клубе окажется под угрозой.

Руководство «Тоттенхэма» осознает, что травмы ключевых игроков и другие внешние обстоятельства отразились на текущих результатах. Тем не менее, они выражают недовольство по поводу публичных заявлений Тудора о ситуации внутри клуба, которые, по их мнению, лишь ухудшили общую атмосферу. Некоторые представители коллектива полагают, что тренер не до конца осознаёт свою роль и слишком откровенно высказывается в средствах массовой информации.

Игорь Тудор был назначен главным тренером «Тоттенхэма» 14 февраля, подписав контракт до окончания текущего сезона. Результаты и поведение специалиста в ближайших играх станут ключевыми для оценки его дальнейшего сотрудничества с клубом.