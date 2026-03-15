Дата публикации: 15-03-2026 15:00

Футбольный клуб «Челси» переживает серьёзные сомнения относительно дальнейшей работы своего главного тренера Лиама Росеньора. Об этом стало известно благодаря источнику indykaila News, который опубликовал информацию на платформе социальной сети X.

По данным инсайдеров, один из руководителей лондонского клуба рассматривает возможность назначения нынешнего главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике в качестве потенциального преемника Росеньора. Отмечается, что английский специалист, который ранее работал во Франции, возглавляя «Страсбург», может вновь вернуться во французский чемпионат.

В прошедшую субботу, 14 марта, «Челси» под руководством Росеньора потерпел поражение от «Ньюкасл Юнайтед» с минимальным счётом 0:1 в рамках 30-го тура Английской Премьер-Лиги.

Стоит упомянуть, что действующий контракт Луиса Энрике с «ПСЖ» действует до лета 2027 года, что может осложнить процесс его перевода в лондонский клуб.

Таким образом, будущее Лиама Росеньора в «Челси» остаётся под большим вопросом, и руководству клуба приходится рассматривать различные варианты на случай смены тренерского штаба. Интерес к Луису Энрике подтверждает серьёзность намерений «синих» изменить стратегию управления командой. Следующие недели обещают стать ключевыми для определения курса развития одного из ведущих клубов Англии.