Реал Мадрид - Барселона 15 Января прямая трансляция
Стадион: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 68752
15 Января 2023 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Барселона, которое состоится 15 Января 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|16.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 1
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|20.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 4
|12.01.2022
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 3 ДВ
|24.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 2
|10.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 1
|24.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 3
|01.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 0
|18.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 0
|02.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 1
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Турнирная таблица
1/2 финала
| Реал Мадрид
Валенсия
|1 : 1 4 : 3
| Бетис
Барселона
|2 : 2 2 : 4
Финал
| Реал Мадрид
Барселона
|15.01