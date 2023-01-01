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Реал Мадрид - Барселона 15 Января прямая трансляция

Стадион: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 68752
15 Января 2023 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, Финал
Реал Мадрид
Барселона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Барселона, которое состоится 15 Января 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Барселона
      Барселона
      Главные тренеры
      ИталияКарло Анчелотти
      ИспанияХавьер Эрнандес
      История личных встреч
      16.10.2022 Испания - Примера Тур 9 Реал Мадрид3 : 1Барселона
      24.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Барселона1 : 0Реал Мадрид
      20.03.2022 Испания - Примера Тур 29 Реал Мадрид0 : 4Барселона
      12.01.2022 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона2 : 3 ДВРеал Мадрид
      24.10.2021 Испания - Примера Тур 10 Барселона1 : 2Реал Мадрид
      10.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Реал Мадрид2 : 1Барселона
      24.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Барселона1 : 3Реал Мадрид
      01.03.2020 Испания - Примера Тур 26 Реал Мадрид2 : 0Барселона
      18.12.2019 Испания - Примера Тур 10 Барселона0 : 0Реал Мадрид
      02.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Реал Мадрид0 : 1Барселона
      Текстовая трансляция
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      Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пожелал удачи своему бывшему клубу мадридскому «Реалу» в финале Суперкубка Испании с «Барселоной». Новость по темеРоналду пожелал удачи «Реалу» перед финалом Суперкубка Испании с «Барселоной»0'Хосепа Бартомеу подозревают в умышленной утечке данных. А его подчинённый писал гадости о звёздных футболистах. «Месси — канализационная крыса». В Сеть слили скандальную переписку бывших боссов «Барсы»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча за Суперкубок Испании: «Реал» — «Барселона». Начало класико запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      1/2 финала
      Реал Мадрид
      Валенсия
      		1 : 1 4 : 3
      Бетис
      Барселона
      		2 : 2 2 : 4
      Финал
      Реал Мадрид
      Барселона
      		15.01

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