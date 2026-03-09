Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением после инцидента в Премьер-лиге

Дата публикации: 09-03-2026 14:35

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о начале служебных расследований после резонансного матча между житомирским "Полесьем" и киевским "Динамо", завершившегося со счетом 1:2, а также по другим поединкам 19-го тура чемпионата. Причиной такого шага стали многочисленные споры вокруг судейских решений, которые вызвали возмущение у футбольной общественности и находят отражение в публичной реакции клубов и болельщиков.

Ситуацию прокомментировал и президент ассоциации Андрей Шевченко:

"После завершения последнего тура чемпионата Украины возникли серьезные вопросы к арбитрам. К сожалению, мы остались недовольны уровнем судейства в этом туре. Для судей созданы максимально комфортные условия для работы, но они должны помнить о высокой ответственности за принятые решения.

Уже сегодня в 9 часов утра открыты служебные расследования в отношении ряда арбитров и представителей судейского комитета. Украинская ассоциация футбола придерживается политики полной прозрачности во всех своих действиях. По итогам проверок все выводы будут официально доведены до общественности", - сообщил Шевченко.

Один из самых обсуждаемых эпизодов произошел в Житомире. После матча игроки, тренерский штаб и президент "Полесья" выразили крайнее недовольство действиями главного арбитра Николая Балакина, чьи решения оказались в центре внимания и вызвали широкий резонанс.