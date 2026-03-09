Кайсериспор - Трабзонспор 09 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсериспор - Трабзонспор, которое состоится 09 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Радомир Джалович
|Эрлинг Моэ
|Фатих Текке
|03.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|4 : 0
|01.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 0
|19.09.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|3 : 4
|01.10.2022
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|1 : 2
|25.02.2022
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|3 : 2
|02.10.2021
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|1 : 2
|06.04.2021
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|0 : 0
|22.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|1 : 0
|15.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 0
|09.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|4 : 0
|03.03.2026
|Кубок Турции
|Группа A. 4-й тур
|2 : 4
|27.02.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
|22.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|1 : 2
|14.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|2 : 3
|07.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|25
|57
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|24
|51
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|25
|46
|5
|Истанбул Башакшехир
|25
|42
|6
|Гёзтепе
|25
|42
|7
|Самсунспор
|25
|32
|8
|Ризеспор
|25
|30
|9
|Коджаэлиспор
|24
|30
|10
|Газиантеп
|25
|30
|11
|Аланьяспор
|24
|26
|12
|Антальяспор
|25
|24
|13
|Коньяспор
|25
|24
|14
|Генчлербирлиги
|24
|24
|15
|Эюпспор
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Касымпаша
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|25
|14