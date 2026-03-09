00:20 ()
Свернуть список

Кайсериспор - Трабзонспор 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2026 19:00
Стадион: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция), вместимость: 40458
09 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 25-й тур
Кайсериспор
Трабзонспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсериспор - Трабзонспор, которое состоится 09 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсериспор
Кайсери
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
Черногория Радомир Джалович
Норвегия Эрлинг Моэ
Турция Фатих Текке
История личных встреч
03.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Трабзонспор4 : 0Кайсериспор
01.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Кайсериспор0 : 0Трабзонспор
19.09.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Трабзонспор2 : 2Кайсериспор
20.04.2024 Турция - Суперлига 33-й тур Кайсериспор1 : 2Трабзонспор
03.12.2023 Турция - Суперлига 14-й тур Трабзонспор0 : 1Кайсериспор
01.04.2023 Турция - Суперлига 27-й тур Трабзонспор3 : 4Кайсериспор
01.10.2022 Турция - Суперлига 8-й тур Кайсериспор1 : 2Трабзонспор
25.02.2022 Турция - Суперлига 27-й тур Трабзонспор3 : 2Кайсериспор
02.10.2021 Турция - Суперлига 8-й тур Кайсериспор1 : 2Трабзонспор
06.04.2021 Турция - Суперлига 33-й тур Трабзонспор1 : 1Кайсериспор
01.03.2026 Турция — Суперлига 24-й тур 0 : 0Кайсериспор
22.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур Кайсериспор1 : 0
15.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур 0 : 0Кайсериспор
09.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Кайсериспор1 : 2
01.02.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 4 : 0Кайсериспор
03.03.2026 Кубок Турции Группа A. 4-й тур 2 : 4Трабзонспор
27.02.2026 Турция — Суперлига 24-й тур Трабзонспор3 : 1
22.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур 1 : 2Трабзонспор
14.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур Трабзонспор2 : 3
07.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур 0 : 3Трабзонспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2561
2
Лига чемпионов
Фенербахче2557
3
Лига Европы
Трабзонспор2451
4
Лига конференций
Бешикташ2546
5 Истанбул Башакшехир2542
6 Гёзтепе2542
7 Самсунспор2532
8 Ризеспор2530
9 Коджаэлиспор2430
10 Газиантеп2530
11 Аланьяспор2426
12 Антальяспор2524
13 Коньяспор2524
14 Генчлербирлиги2424
15 Эюпспор2422
16
Зона вылета
Касымпаша2521
17
Зона вылета
Кайсериспор2420
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2514

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close