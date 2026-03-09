Висла Плоцк - Арка 09 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Арка, которое состоится 09 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Давид Шварга
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
|20.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 1-й тур
|0 : 0
|07.03.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|1 : 2
|04.10.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|4 : 1
|03.05.2019
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 4-й тур
|1 : 1
|21.12.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|3 : 3
|18.08.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|1 : 3
|02.12.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|2 : 0
|30.07.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|1 : 1
|16.05.2017
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 4-й тур
|0 : 1
|02.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 2
|09.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|05.03.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|3 : 1
|27.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 2
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|24
|41
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|23
|38
| 3
Лига конференций
|Лех П
|24
|38
| 4
Лига конференций
|Ракув
|24
|37
|5
|Гурник З
|24
|35
|6
|Краковия
|23
|33
|7
|Висла Плоцк
|23
|33
|8
|ГКС Катовице
|23
|33
|9
|Корона
|24
|33
|10
|Радомяк
|24
|32
|11
|Лехия
|24
|31
|12
|Мотор
|24
|31
|13
|Погонь
|24
|31
|14
|Пяст
|24
|29
|15
|Видзев
|24
|27
| 16
Зона вылета
|Арка
|23
|26
| 17
Зона вылета
|Легия
|23
|25
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|24
|22