00:20 ()
Свернуть список

Висла Плоцк - Арка 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2026 20:00
09 Марта 2026 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Висла Плоцк
Арка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Арка, которое состоится 09 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Арка
Гдыня
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
История личных встреч
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Арка1 : 0Висла Плоцк
20.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 1-й тур Висла Плоцк0 : 0Арка
07.03.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Арка1 : 2Висла Плоцк
04.10.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Висла Плоцк4 : 1Арка
03.05.2019 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 4-й тур Висла Плоцк1 : 1Арка
21.12.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Арка3 : 3Висла Плоцк
18.08.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Висла Плоцк1 : 3Арка
02.12.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Висла Плоцк2 : 0Арка
30.07.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Арка1 : 1Висла Плоцк
16.05.2017 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 4-й тур Арка0 : 1Висла Плоцк
02.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 2 : 0Висла Плоцк
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 2 : 1Висла Плоцк
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Висла Плоцк0 : 2
09.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Висла Плоцк
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Висла Плоцк2 : 1
05.03.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 3 : 1Арка
27.02.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Арка2 : 2
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Арка2 : 1
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 0Арка
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Арка2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2441
2
Лига чемпионов
Ягеллония2338
3
Лига конференций
Лех П2438
4
Лига конференций
Ракув2437
5 Гурник З2435
6 Краковия2333
7 Висла Плоцк2333
8 ГКС Катовице2333
9 Корона2433
10 Радомяк2432
11 Лехия2431
12 Мотор2431
13 Погонь2431
14 Пяст2429
15 Видзев2427
16
Зона вылета
Арка2326
17
Зона вылета
Легия2325
18
Зона вылета
Нецеча2422

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close