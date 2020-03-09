Лацио - Сассуоло 09 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Сассуоло, которое состоится 09 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Эдоардо Мотта
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|32
|пз
|Данило Катальди
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|18
|нп
|Густав Исаксен
|27
|нп
|Даниэль Мальдини
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|23
|зщ
|Улиссес Гарсия
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|18
|пз
|Неманья Матич
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|10
|нп
|Доменико Берарди
|8
|нп
|М'бала Нзола
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|Маурицио Сарри
|Фабио Гроссо
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|2 : 0
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|0 : 2
|02.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|11.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|04.03.2026
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|11.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|20.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|28
|50
|7
|Аталанта
|28
|46
|8
|Болонья
|28
|39
|9
|Сассуоло
|27
|38
|10
|Удинезе
|28
|36
|11
|Лацио
|27
|34
|12
|Парма
|28
|34
|13
|Дженоа
|28
|30
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|Торино
|28
|30
|16
|Лечче
|28
|27
|17
|Фиорентина
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Верона
|28
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|28
|15