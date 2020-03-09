00:19 ()
Лацио - Сассуоло 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2026 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
09 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Лацио
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Сассуоло, которое состоится 09 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Сассуоло
Сассуоло
40 Италия вр Эдоардо Мотта
13 Италия зщ Алессио Романьоли
77 Черногория зщ Адам Марушич
34 Испания зщ Марио Хила
17 Португалия зщ Нуну Тавареш
32 Италия пз Данило Катальди
24 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
7 Нигерия пз Фисайо Деле-Баширу
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
18 Дания нп Густав Исаксен
27 Италия нп Даниэль Мальдини
49 Косово вр Ариянет Мурич
21 Индонезия зщ Джей Идзес
80 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
23 Швейцария зщ Улиссес Гарсия
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
90 Канада пз Исмаэль Коне
18 Сербия пз Неманья Матич
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
10 Италия нп Доменико Берарди
8 Ангола нп М'бала Нзола
45 Франция нп Арман Лорьенте
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Сассуоло1 : 0Лацио
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Лацио1 : 1Сассуоло
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Сассуоло0 : 2Лацио
03.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Лацио2 : 0Сассуоло
15.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Сассуоло0 : 2Лацио
02.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Лацио2 : 1Сассуоло
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Сассуоло2 : 1Лацио
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Сассуоло2 : 0Лацио
24.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Лацио2 : 1Сассуоло
11.07.2020 Италия - Серия А 32-й тур Лацио1 : 2Сассуоло
04.03.2026 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Лацио2 : 2
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 0Лацио
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 0Лацио
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Лацио0 : 2
11.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 1 : 1 1 : 4Лацио
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур Сассуоло2 : 1
20.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Сассуоло3 : 0
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 2Сассуоло
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Сассуоло0 : 5
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 3Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2767
2
Лига чемпионов
Милан2757
3
Лига чемпионов
Наполи2856
4
Лига чемпионов
Рома2851
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2850
7 Аталанта2846
8 Болонья2839
9 Сассуоло2738
10 Удинезе2836
11 Лацио2734
12 Парма2834
13 Дженоа2830
14 Кальяри2830
15 Торино2830
16 Лечче2827
17 Фиорентина2825
18
Зона вылета
Кремонезе2824
19
Зона вылета
Верона2818
20
Зона вылета
Пиза2815

