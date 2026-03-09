Президент «Барселоны» Лапорта отреагировал на обвинения Хави во лживости

Дата публикации: 09-03-2026 14:29

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал недавние высказывания бывшего главного тренера команды Хави Эрнандеса.

Бывший наставник «сине-гранатовых», вспоминая своё увольнение, обвинил Лапорту в недостоверных и противоречивых заявлениях.

«Причина увольнения Хави состояла в том, что он расслабился и больше не мог полноценно совмещать обязанности тренера с семейной жизнью. В то время он заявил, что «Барселона» не способна конкурировать с «Реалом» и другими европейскими грандами в ближайшие два года. После этих слов я позвонил ему и напомнил, что таких договорённостей не было, на что он ответил, что его слова неправильно поняли. Однако спустя четыре-пять дней он попросил внести серьёзные изменения в состав команды, и тогда я принял решение, что он не может далее продолжать работу в «Барселоне», – цитирует слова Лапорты издание BarcaTimes.

Хави был отправлен в отставку в мае 2024 года, а на его место был назначен Ханс-Дитер Флик. Этот тренер известен своими успехами на международной арене и большим опытом работы с ведущими футбольными клубами.

Отставка Хави вызвала широкий резонанс как среди фанатов, так и в спортивных кругах. Многие отмечали, что на протяжении своего времени в клубе Хави смог привнести стабильность и продолжить развитие молодой команды. Тем не менее, руководство «Барселоны» решило пойти на кадровые изменения с целью усиления позиций клуба на европейской арене.