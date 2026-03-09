"Арсенал" полностью выкупит права на Пьеро Инкапье у "Байера"

Дата публикации: 09-03-2026 14:31

Футбольный клуб "Арсенал" из Лондона принял решение полностью приобрести права на защитника Пьеро Инкапье, который сейчас выступает за команду на условиях аренды.

Окончательное оформление перехода футболиста запланировано на июнь 2026 года.

Изначально сделка была оформлена как аренда для соблюдения норм финансового фейр-плей (FFP). Руководство «канониров» применило такую же схему, которая использовалась ранее при трансфере вратаря Давида Райи из «Брентфорда». Защитник обойдется лондонскому клубу в 52 миллиона евро (примерно 104 миллиона манатов). Кроме того, немецкий клуб «Байер» получит 10% от суммы возможной последующей продажи игрока.

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что переход завершится без сомнений: «“Арсенал” окончательно сделает трансфер Инкапье постоянным в июне. Сделка была изначально оформлена как аренда из-за ограничений FFP, однако всегда рассматривалась клубом как полноценный переход».

24-летний эквадорский защитник за время аренды стал ключевым игроком обороны команды Микеля Артеты благодаря своей высокой универсальности — он уверенно играет как в центре, так и на левом фланге защиты. Ожидается, что после выкупа прав Инкапье подпишет с «Арсеналом» долгосрочный контракт сроком на пять лет.