Ирак обратился с просьбой о переносе стыкового матча чемпионата мира

Дата публикации: 09-03-2026 14:26

 

Сборная Ирака направила официальное обращение в ФИФА с просьбой о переносе даты стыкового матча чемпионата мира 2026 года. Иракская команда должна встретиться с победителем пары Боливия — Суринам 21 марта на нейтральном поле в Мексике.

В настоящий момент воздушное пространство над Ираком закрыто для международных рейсов из-за текущего конфликта с участием соседних государств и США. Представители мирового футбола предложили иракской сборной добираться до Турции по суше, а уже оттуда отправиться в Мексику, сообщает издание The Guardian.

Однако такое путешествие займет более суток, что категорически не устраивает главного тренера команды Грэма Арнольда, выражающего обеспокоенность безопасностью своих подопечных во время долгой и сложной поездки. Кроме того, ряд игроков команды до сих пор не получил визы, что создает дополнительное препятствие для подготовки к важному матчу.

