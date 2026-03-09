Питер Крауч указал на худшую команду в АПЛ

Дата публикации: 09-03-2026 14:33

Бывший нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Питер Крауч резко высказался о нынешнем состоянии своей бывшей команды. По его мнению, сейчас лондонский клуб является самым слабым коллективом всей английской Премьер-лиги.

Крауч основал своё мнение на итогах выступлений "шпор" после рождественских праздников. Он отметил, что даже команды-аутсайдеры проявляют гораздо больше настойчивости и стремления к победам. "Вспомните "Вулверхэмптон", который находится на дне таблицы — они начали стабильно набирать очки. Аналогично улучшают свои результаты "Вест Хэм" и "Ноттингем Форест". В сравнении с ними "Тоттенхэм" выглядит бессильным. Исходя из текущей формы, это объективно худшая команда чемпионата", — заявил Крауч в своем подкасте.

Слова легенды полностью подтверждаются серьезным кризисом, охватившим "шпор". Сейчас команда расположилась на непривычно низком 16-м месте в турнирной таблице, суммируя всего 29 очков. Под руководством Игора Тудора "Тоттенхэм" переживает череду поражений, из-за которой оказался на грани борьбы за сохранение прописки в Премьер-лиге. Данная ситуация усугубляет ещё и тот факт, что лондонский клуб традиционно считается плотно борющимся за еврокубковые места, однако нынешний спад является одним из самых глубоких и масштабных в новейшей истории команды.