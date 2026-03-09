00:19 ()
Эспаньол - Овьедо 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2026 22:00
Стадион: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40423
09 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Эспаньол
Овьедо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Овьедо, которое состоится 09 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Овьедо
Овьедо
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
38 Германия зщ Клеменс Ридель
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
4 Испания пз Урко Гонсалес
10 Испания пз Поль Лосано
14 Испания пз Рамон Терратс
24 Англия нп Тайрис Долан
11 Испания нп Пере Милья
19 Испания нп Кике
13 Испания вр Аарон Эскандель
24 Испания зщ Лукас Айхадо
12 Испания зщ Даниэль Кальво
16 Ангола зщ Давид Карму
25 Испания зщ Хавьер Лопес
6 Гана пз Кваси Сибо
11 Аргентина пз Сантьяго Коломбатто
5 Испания пз Альберто Рейна
10 Франция нп Хессем Хассан
7 Марокко нп Ильяс Шаир
9 Уругвай нп Федерико Виньяс
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Уругвай Гильермо Хорхе Альмада
История личных встреч
17.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Овьедо0 : 2Эспаньол
23.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч Эспаньол2 : 0Овьедо
16.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 1-й матч Овьедо1 : 0Эспаньол
20.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Эспаньол2 : 1Овьедо
01.12.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Овьедо2 : 0Эспаньол
05.03.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 28-й тур Эспаньол1 : 1Овьедо
27.09.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 3-й тур Овьедо0 : 2Эспаньол
01.03.2026 Испания — Примера 26-й тур 2 : 2Эспаньол
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 4 : 2Эспаньол
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Эспаньол2 : 2
09.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 4 : 1Эспаньол
30.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Эспаньол1 : 2
04.03.2026 Испания — Примера 23-й тур 3 : 0Овьедо
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур Овьедо0 : 1
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 3 : 3Овьедо
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Овьедо1 : 2
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Овьедо1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2767
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2763
3
Лига чемпионов
Атлетико М2754
4
Лига чемпионов
Вильярреал2754
5
Лига Европы
Бетис2743
6
Лига конференций
Сельта2740
7 Эспаньол2636
8 Реал Сосьедад2735
9 Хетафе2735
10 Атлетик Б2735
11 Осасуна2734
12 Севилья2731
13 Райо Вальекано2731
14 Жирона2731
15 Валенсия2629
16 Алавес2627
17 Эльче2726
18
Зона вылета
Мальорка2725
19
Зона вылета
Леванте2722
20
Зона вылета
Овьедо2617

Отзывы и комментарии к матчу

