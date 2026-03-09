Эспаньол - Овьедо 09 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Овьедо, которое состоится 09 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|38
|зщ
|Клеменс Ридель
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|10
|пз
|Поль Лосано
|14
|пз
|Рамон Терратс
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
|19
|нп
|Кике
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|24
|зщ
|Лукас Айхадо
|12
|зщ
|Даниэль Кальво
|16
|зщ
|Давид Карму
|25
|зщ
|Хавьер Лопес
|6
|пз
|Кваси Сибо
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|5
|пз
|Альберто Рейна
|10
|нп
|Хессем Хассан
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|Маноло Гонсалес
|Гильермо Хорхе Альмада
|17.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 2
|23.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|2 : 0
|16.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|1 : 0
|20.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 1
|01.12.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 0
|05.03.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|1 : 1
|27.09.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 3-й тур
|0 : 2
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|4 : 2
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 2
|09.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 1
|30.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 2
|04.03.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 3
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|54
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|27
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|27
|40
|7
|Эспаньол
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Хетафе
|27
|35
|10
|Атлетик Б
|27
|35
|11
|Осасуна
|27
|34
|12
|Севилья
|27
|31
|13
|Райо Вальекано
|27
|31
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Валенсия
|26
|29
|16
|Алавес
|26
|27
|17
|Эльче
|27
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|26
|17