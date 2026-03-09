00:20 ()
Свернуть список

Тондела - Риу Аве 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2026 22:15
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
09 Марта 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Тондела
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Риу Аве, которое состоится 09 Марта 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Риу Аве
Вила-ду-Конде
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
44 Португалия зщ Жоау Силва
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
20 Колумбия зщ Brayan Medina
27 Португалия зщ Родригу Консейсау
2 Бразилия пз Бебету
10 Ирландия пз Джо Ходж
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
79 Португалия пз Угу Феликс
23 Швеция пз Беньямин Мбунга-Кимпиока
7 Бразилия нп Pedro Henryque
99 Нидерланды вр Эннио ван дер Гау
32 Чехия зщ Якуб Брабец
39 Бразилия зщ Густаво Манша
77 Англия зщ Омар Ричардс
5 Греция зщ Андреас Нтои
17 Греция пз Мариус Врусаи
44 Венгрия пз Тамаш Никичер
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
7 Бразилия нп Диого Безерра
11 Испания нп Jalen Blesa
9 Гвинея-Бисау нп Тамбле
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Риу Аве3 : 0Тондела
12.01.2022 Кубок Португалии 1/4 финала Риу Аве0 : 1 ДВТондела
09.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур Риу Аве2 : 1Тондела
20.09.2020 Португалия - Примейра 1-й тур Тондела1 : 1Риу Аве
22.02.2020 Португалия - Примейра 22-й тур Тондела1 : 2Риу Аве
15.09.2019 Португалия - Примейра 5-й тур Риу Аве2 : 4Тондела
01.02.2019 Португалия - Примейра 20-й тур Риу Аве2 : 2Тондела
26.08.2018 Португалия - Примейра 3-й тур Тондела1 : 1Риу Аве
16.04.2018 Португалия - Примейра 30-й тур Риу Аве1 : 1Тондела
02.12.2017 Португалия - Примейра 13-й тур Тондела1 : 3Риу Аве
01.03.2026 Португалия — Примейра 24-й тур Тондела2 : 2
20.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 0 : 2Тондела
13.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Тондела1 : 1
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 2Тондела
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Тондела0 : 0
01.03.2026 Португалия — Примейра 24-й тур Риу Аве0 : 0
22.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 0Риу Аве
16.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 2
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 0Риу Аве
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Риу Аве0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2562
3
Лига Европы
Бенфика2458
4
Лига конференций
Брага2546
5 Жил Висенте2541
6 Фамаликан2539
7 Морейренсе2535
8 Эшторил2534
9 Витория Гимарайнш2432
10 Алверка2528
11 Арока2526
12 Эштрела2525
13 Каза Пия2524
14 Насьонал2522
15 Риу Аве2421
16
Стыковая зона
Тондела2419
17
Зона вылета
Санта-Клара2419
18
Зона вылета
АВС2510

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close