Тондела - Риу Аве 09 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Риу Аве, которое состоится 09 Марта 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|44
|зщ
|Жоау Силва
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|27
|зщ
|Родригу Консейсау
|2
|пз
|Бебету
|10
|пз
|Джо Ходж
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|79
|пз
|Угу Феликс
|23
|пз
|Беньямин Мбунга-Кимпиока
|7
|нп
|Pedro Henryque
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|39
|зщ
|Густаво Манша
|77
|зщ
|Омар Ричардс
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|18
|пз
|Дарио Шпикич
|7
|нп
|Диого Безерра
|11
|нп
|Jalen Blesa
|9
|нп
|Тамбле
|Иву Виейра
|Сотирис Силайдопулос
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|12.01.2022
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1 ДВ
|09.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|20.09.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|22.02.2020
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 4
|01.02.2019
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|26.08.2018
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|16.04.2018
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|02.12.2017
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 3
|01.03.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 2
|20.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|13.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|01.03.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|22.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|16.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|24
|65
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|62
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|24
|58
| 4
Лига конференций
|Брага
|25
|46
|5
|Жил Висенте
|25
|41
|6
|Фамаликан
|25
|39
|7
|Морейренсе
|25
|35
|8
|Эшторил
|25
|34
|9
|Витория Гимарайнш
|24
|32
|10
|Алверка
|25
|28
|11
|Арока
|25
|26
|12
|Эштрела
|25
|25
|13
|Каза Пия
|25
|24
|14
|Насьонал
|25
|22
|15
|Риу Аве
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|24
|19
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|24
|19
| 18
Зона вылета
|АВС
|25
|10