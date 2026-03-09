Моуринью прокомментировал конфликт с тренером «Порту»: «Меня называли предателем 50 раз»

Дата публикации: 09-03-2026 14:28

В воскресенье состоялся напряжённый матч чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Порту». Встреча проходила на домашнем стадионе «орлов». Лиссабонская команда уступала со счётом 0:2, однако смогла проявить характер, отыгравшись и сведя поединок к ничьей – 2:2. В самом конце игры главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью получил красную карточку после словесной перепалки с тренерским штабом «драконов».

«Парень со скамейки «Порту» повторил в мой адрес 50 раз слово предатель. Я попытался выяснить причину – почему именно предатель? Работая в «Порту», я отдал команде всю душу. Позже так же страстно трудился в «Челси», «Интере», «Реале» и «Фенербахче» – всегда выкладывался на максимум. Это и есть настоящий профессионализм.

Для меня одно дело, когда болельщики говорят что-то оскорбительное в адрес «Порту», но когда мои коллеги прибегают к обидным словам – это совсем другое. Что значит предатель? Только потому, что сейчас я отдаю все силы ради «Бенфики»? Возможно, завтра я возьму руководство в «Эштрела Амадора», «Униао Лейрия» или «Морейренсе», и я точно так же буду выкладываться по полной. Мне такое отношение неприятно», – приводит слова Моуринью издание Topskills Sports UK.

Напомним, что легендарный тренер занял пост наставника «Бенфики» осенью прошлого года. Ранее он возглавлял «Порту» в период с 2002 по 2004 год и добился там значительных успехов.