1xBet стал обладателем престижной награды SiGMA Asia Awards 2024

Дата публикации: 10-06-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet стала лауреатом SiGMA Asia Awards 2024, опередив конкурентов в номинации «Лучшая аффилиатская программа года». Награждение состоялось 3 июня на торжественной церемонии, которая прошла в рамках международной выставки SiGMA Asia 2024 в Маниле, Филиппины. Победа стала результатом голосования на странице премии и опроса авторитетного жюри.

«Наша команда усердно работала, чтобы получить эту награду и мы рады, что профессиональное сообщество по достоинству оценило наши старания. Успех на SiGMA Asia Awards 2024 станет отличной мотивацией для нашей команды и важным сигналом для партнеров, которые стремятся зарабатывать с нами. Азиатский рынок динамично развивается и мы хотим быть инициатором качественных изменений в регионе», – отметили представители 1xBet.

Сегодня сообщество 1xPartners объединяет более 100 000 партнеров по всему миру и каждый месяц привлекает на игровую платформу 1xBet более 3 000 000 пользователей.

Победа на SiGMA Asia Awards 2024 стала очередным значительным достижением компании 1xBet на международном уровне в этом году. Ранее бренд получил награду «Партнерская компания года» на International Gaming Awards 2024, завоевал титул «Лучший спортивный букмекер года» по версии SiGMA Africa Awards 2024 и был признан «Лучшим киберспортивным оператором 2024 года в Латинской Америке» на SiGMA Americas Awards 2024.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а платформу букмекера каждый месяц посещают более 3 миллионов игроков со всего мира.

О премии SiGMA Asia Awards 2024

Премия SiGMA Asia Awards организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из регионов. SiGMA Asia Awards - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям индустрии.