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«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по Доргу

Дата публикации: 23-01-2025

Фабрицио Романо утверждает, что «МЮ» проявляет предметный интерес к Патрику Доргу, представляющему «Лечче».

Стартовое предложение «манкунианцев» в 27 млн евро было отклонено итальянской командой. Английский гранд готов увеличить сумму компенсации. «МЮ» пытается договориться о трансфере, но выложить за датчанина 40 млн евро, которые хочет получить «Лечче», пока не согласен.

Сам вингер положительно относится к переезду на Туманный Альбион, потому проблем с согласованием его контракта не будет.

Соглашение Доргу с «Лечче» действует до лета 2029 года. В нынешней кампании на счету 20-летнего футболиста 3 забитых мяча и 1 результативная передача в 20 матчах Серии А.

Transfermarkt.de оценивает датчанина в 20 млн евро.

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