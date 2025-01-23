«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по Доргу

Дата публикации: 23-01-2025

Фабрицио Романо утверждает, что «МЮ» проявляет предметный интерес к Патрику Доргу, представляющему «Лечче».



Стартовое предложение «манкунианцев» в 27 млн евро было отклонено итальянской командой. Английский гранд готов увеличить сумму компенсации. «МЮ» пытается договориться о трансфере, но выложить за датчанина 40 млн евро, которые хочет получить «Лечче», пока не согласен.



Сам вингер положительно относится к переезду на Туманный Альбион, потому проблем с согласованием его контракта не будет.



Соглашение Доргу с «Лечче» действует до лета 2029 года. В нынешней кампании на счету 20-летнего футболиста 3 забитых мяча и 1 результативная передача в 20 матчах Серии А.



Transfermarkt.de оценивает датчанина в 20 млн евро.