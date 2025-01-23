Официально: Мармуш перешел в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 23-01-2025

Переход в «Ман Сити» Омара Мармуша, ранее выступавшего в составе «Айнтрахта», официально состоялся. Информацией поделилась пресс-служба «горожан».



С египтянином заключено соглашение до середины 2029 года. По данным Фабрицио Романо, англичане заплатили за игрока 75 млн евро.



Цвета «орлов» нападающий защищал с лета 2023 года. Примечательно, что немецкой команде не пришлось платить за его переход, поскольку ее состав он пополнил в ранге свободного агента.



В этом сезоне в активе 25-летнего египтянина 26 встреч в футболке «Айнтрахта» (20 забитых мячей, 14 результативных передач).



Эксперты «Трансфермаркт» оценивают Мармуша в 60 млн евро.