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Официально: Мармуш перешел в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 23-01-2025

Переход в «Ман Сити» Омара Мармуша, ранее выступавшего в составе «Айнтрахта», официально состоялся. Информацией поделилась пресс-служба «горожан».

С египтянином заключено соглашение до середины 2029 года. По данным Фабрицио Романо, англичане заплатили за игрока 75 млн евро.

Цвета «орлов» нападающий защищал с лета 2023 года. Примечательно, что немецкой команде не пришлось платить за его переход, поскольку ее состав он пополнил в ранге свободного агента.

В этом сезоне в активе 25-летнего египтянина 26 встреч в футболке «Айнтрахта» (20 забитых мячей, 14 результативных передач).

Эксперты «Трансфермаркт» оценивают Мармуша в 60 млн евро.

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