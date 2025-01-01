Магдебург - Айнтрахт Б 24 Января прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
24 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Айнтрахт Б, которое состоится 24 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|28.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|15.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|19.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 5
|20.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 5
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|29.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 3
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 0
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|18
|31
| 2
Повышение
|Магдебург
|18
|31
| 3
Плей-офф за повышение
|Кёльн
|18
|31
|4
|Ганновер-96
|18
|30
|5
|Кайзерслаутерн
|18
|29
|6
|Карлсруэ
|18
|29
|7
|Эльверсберг
|18
|28
|8
|Падерборн 07
|18
|28
|9
|Фортуна
|18
|27
|10
|Дармштадт 98
|18
|25
|11
|Нюрнберг
|18
|25
|12
|Герта
|18
|25
|13
|Шальке-04
|18
|21
|14
|Гройтер Фюрт
|18
|20
|15
|Пройссен Мюнстер
|18
|19
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Ян
|18
|11