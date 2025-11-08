01:57 ()
Волендам - НАК Бреда 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 19:45
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
08 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Рихард Мартенс (Рейсберген, Нидерланды);
Волендам
НАК Бреда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - НАК Бреда, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
15.05.2021 Нидерланды - Переходной турнир 1-й раунд НАК Бреда4 : 1Волендам
19.03.2021 Нидерланды - Первый дивизион 29-й тур Волендам2 : 1НАК Бреда
18.12.2020 Нидерланды - Первый дивизион 17-й тур НАК Бреда3 : 0Волендам
30.08.2019 Нидерланды - Первый дивизион 4-й тур Волендам2 : 1НАК Бреда
21.05.2017 Нидерланды - Переходной турнир 2-й раунд НАК Бреда2 : 0Волендам
18.05.2017 Нидерланды - Переходной турнир 2-й раунд Волендам2 : 2НАК Бреда
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 3 : 1Волендам
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Волендам3 : 0
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 3 : 1Волендам
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 0Волендам
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Волендам2 : 1
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур НАК Бреда1 : 0
24.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 3 : 3НАК Бреда
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур НАК Бреда2 : 2
03.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур НАК Бреда1 : 2
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1128
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1128
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1124
4
Лига Европы
Аякс1120
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1119
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1116
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1116
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1115
9 Твенте1115
10 Херенвен1114
11 Гоу Эхед Иглс1113
12 Фортуна1113
13 НАК Бреда1112
14 Волендам1110
15 Эксельсиор1110
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле119
17
Зона вылета
Телстар118
18
Зона вылета
Хераклес116

