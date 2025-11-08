Волендам - НАК Бреда 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 19:45
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
08 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Рихард Мартенс (Рейсберген, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - НАК Бреда, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
НАК Бреда
Бреда
История личных встреч
|15.05.2021
|Нидерланды - Переходной турнир
|1-й раунд
|4 : 1
|19.03.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|29-й тур
|2 : 1
|18.12.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|17-й тур
|3 : 0
|30.08.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|4-й тур
|2 : 1
|21.05.2017
|Нидерланды - Переходной турнир
|2-й раунд
|2 : 0
|18.05.2017
|Нидерланды - Переходной турнир
|2-й раунд
|2 : 2
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 3
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|03.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|11
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|11
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|11
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|11
|16
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|11
|15
|9
|Твенте
|11
|15
|10
|Херенвен
|11
|14
|11
|Гоу Эхед Иглс
|11
|13
|12
|Фортуна
|11
|13
|13
|НАК Бреда
|11
|12
|14
|Волендам
|11
|10
|15
|Эксельсиор
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Телстар
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|11
|6