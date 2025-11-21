Валенсия - Леванте 21 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-11-2025 22:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
21 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Леванте, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Леванте
Валенсия
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Хосе Копете
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|16
|пз
|Диего Лопес
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Пепелу
|10
|пз
|Андре Алмейда
|15
|пз
|Лукас Бельтран
|7
|нп
|Арно Данжума
|13
|вр
|Мэтью Райан
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|5
|зщ
|Унай Эльхесабаль
|2
|зщ
|Матиас Морено
|24
|пз
|Карлос Альварес
|7
|пз
|Рохер Бруге
|16
|пз
|Кервин Арриага
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|20.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 4
|12.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|13.09.2020
|Испания - Примера
|1-й тур
|4 : 2
|12.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|07.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 4
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|02.09.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 2
|11.02.2018
|Испания - Примера
|23-й тур
|3 : 1
|16.09.2017
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|20.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|3 : 4
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|26
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|25
| 5
Лига Европы
|Бетис
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|12
|18
|7
|Хетафе
|12
|17
|8
|Атлетик Б
|12
|17
|9
|Севилья
|12
|16
|10
|Алавес
|12
|15
|11
|Райо Вальекано
|12
|15
|12
|Эльче
|12
|15
|13
|Сельта
|12
|13
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Мальорка
|12
|12
|16
|Осасуна
|12
|11
|17
|Жирона
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Леванте
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|12
|8