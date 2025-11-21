03:24 ()
Валенсия - Леванте 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 22:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
21 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Валенсия
Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Леванте, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Леванте
Валенсия
25 Испания вр Хулен Ахирресабала
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
5 Испания зщ Сесар Таррега
3 Испания зщ Хосе Копете
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
16 Испания пз Диего Лопес
8 Испания пз Хави Герра
18 Испания пз Пепелу
10 Португалия пз Андре Алмейда
15 Аргентина пз Лукас Бельтран
7 Нидерланды нп Арно Данжума
13 Австралия вр Мэтью Райан
23 Испания зщ Мануэль Санчес
22 Германия зщ Джереми Тольян
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
5 Испания зщ Унай Эльхесабаль
2 Аргентина зщ Матиас Морено
24 Испания пз Карлос Альварес
7 Испания пз Рохер Бруге
16 Гондурас пз Кервин Арриага
8 Испания пз Хон Андер Оласагасти
21 Камерун нп Карл Эдуард Этта Эйонг
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
30.04.2022 Испания - Примера 34-й тур Валенсия1 : 1Леванте
20.12.2021 Испания - Примера 18-й тур Леванте3 : 4Валенсия
12.03.2021 Испания - Примера 27-й тур Леванте1 : 0Валенсия
13.09.2020 Испания - Примера 1-й тур Валенсия4 : 2Леванте
12.06.2020 Испания - Примера 28-й тур Валенсия1 : 1Леванте
07.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Леванте2 : 4Валенсия
14.04.2019 Испания - Примера 32-й тур Валенсия3 : 1Леванте
02.09.2018 Испания - Примера 3-й тур Леванте2 : 2Валенсия
11.02.2018 Испания - Примера 23-й тур Валенсия3 : 1Леванте
16.09.2017 Испания - Примера 4-й тур Леванте1 : 1Валенсия
09.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Валенсия1 : 1
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 4 : 0Валенсия
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Валенсия0 : 2
20.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 0 : 0Валенсия
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 2 : 1Валенсия
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур 3 : 1Леванте
02.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Леванте1 : 2
30.10.2025 Кубок Испании 1-й раунд 3 : 4Леванте
26.10.2025 Испания — Примера 10-й тур 1 : 1Леванте
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Леванте0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1231
2
Лига чемпионов
Барселона1228
3
Лига чемпионов
Вильярреал1226
4
Лига чемпионов
Атлетико М1225
5
Лига Европы
Бетис1220
6
Лига конференций
Эспаньол1218
7 Хетафе1217
8 Атлетик Б1217
9 Севилья1216
10 Алавес1215
11 Райо Вальекано1215
12 Эльче1215
13 Сельта1213
14 Реал Сосьедад1213
15 Мальорка1212
16 Осасуна1211
17 Жирона1210
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Леванте129
20
Зона вылета
Овьедо128

Отзывы и комментарии к матчу

