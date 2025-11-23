05:09 ()
Бетис - Жирона 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 17:15
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
23 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Иосу Апестегия (Испания);
Бетис
Жирона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Жирона, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Жирона
Жирона
1ИспанияврАльваро Вальес
2ИспаниязщЭктор Бельерин
5ИспаниязщМарк Бартра
4Бразилиязщ Натан
16АргентиназщВалентин Гомес
14МароккопзСофьян Амрабат
8ИспанияпзПабло Форнальс
7Бразилияпз Антони
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
10МарокконпЭз Абде
9АргентинанпЧими Авила
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
12БразилиязщВитор Рейс
2ИспаниязщУго Ринкон
24ИспаниязщАлекс Морено
20БельгиязщАксель Витсель
23ИспанияпзИван Мартин
18МароккопзАззедин Унаи
15УкраинанпВиктор Цыганков
21ИспаниянпБрайан Хиль
19УкраинанпВладислав Ванат
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияМичел Санчес
История личных встреч
21.04.2025Испания — Примера32-й турЖирона1 : 3Бетис
15.08.2024Испания — Примера1-й турБетис1 : 1Жирона
31.03.2024Испания - Примера30-й турЖирона3 : 2Бетис
21.12.2023Испания - Примера18-й турБетис1 : 1Жирона
28.05.2023Испания - Примера37-й турЖирона1 : 2Бетис
18.09.2022Испания - Примера6-й турБетис2 : 1Жирона
20.01.2019Испания - Примера20-й турБетис3 : 2Жирона
27.09.2018Испания - Примера6-й турЖирона0 : 1Бетис
13.04.2018Испания - Примера32-й турЖирона0 : 1Бетис
25.11.2017Испания - Примера13-й турБетис2 : 2Жирона
09.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 1Бетис
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турБетис2 : 0
02.11.2025Испания — Примера11-й турБетис3 : 0
27.10.2025Испания — Примера10-й турБетис0 : 2
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур0 : 0Бетис
08.11.2025Испания — Примера12-й турЖирона1 : 0
31.10.2025Испания — Примера11-й тур2 : 1Жирона
25.10.2025Испания — Примера10-й турЖирона3 : 3
18.10.2025Испания — Примера9-й тур2 : 1Жирона
04.10.2025Испания — Примера8-й турЖирона2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1231
2
Лига чемпионов
Барселона1331
3
Лига чемпионов
Вильярреал1226
4
Лига чемпионов
Атлетико М1225
5
Лига Европы
Бетис1220
6
Лига конференций
Эспаньол1218
7 Хетафе1217
8 Атлетик Б1317
9 Севилья1216
10 Сельта1316
11 Алавес1315
12 Райо Вальекано1215
13 Эльче1215
14 Реал Сосьедад1213
15 Валенсия1313
16 Мальорка1212
17 Осасуна1211
18
Зона вылета
Жирона1210
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо128

