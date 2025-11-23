Бетис - Жирона 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 17:15
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
23 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Иосу Апестегия (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Жирона, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|14
|пз
|Софьян Амрабат
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|7
|пз
|Антони
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|10
|нп
|Эз Абде
|9
|нп
|Чими Авила
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|12
|зщ
|Витор Рейс
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|24
|зщ
|Алекс Морено
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|23
|пз
|Иван Мартин
|18
|пз
|Аззедин Унаи
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|21
|нп
|Брайан Хиль
|19
|нп
|Владислав Ванат
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Мичел Санчес
История личных встреч
|21.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|1 : 3
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 2
|27.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 1
|13.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|25.11.2017
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|27.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|31.10.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 3
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|31
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|26
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|25
| 5
Лига Европы
|Бетис
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|12
|18
|7
|Хетафе
|12
|17
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Севилья
|12
|16
|10
|Сельта
|13
|16
|11
|Алавес
|13
|15
|12
|Райо Вальекано
|12
|15
|13
|Эльче
|12
|15
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Валенсия
|13
|13
|16
|Мальорка
|12
|12
|17
|Осасуна
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Жирона
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|12
|8