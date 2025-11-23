05:09 ()
Интер М - Милан 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
23 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Интер М
Милан

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Милан, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Милан
Милан
1ШвейцарияврЯн Зоммер
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
31ГерманиязщЯнн Биссекк
95ИталиязщАлессандро Бастони
30БразилиязщКарлос Аугусто
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
7ПольшапзПётр Зелиньски
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
9ФранциянпМаркус Тюрам
16ФранцияврМик Меньян
23АнглиязщФикайо Томори
46ИталиязщМаттео Габбиа
31СербиязщСтрахиня Павлович
33ИталиязщДавиде Бартезаги
19ФранцияпзЮссуф Фофана
14ХорватияпзЛука Модрич
12ФранцияпзАдриен Рабьо
56БельгиянпАлексис Салемакерс
11СШАнпКристиан Пулишич
10ПортугалиянпРафаэл Леау
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
23.04.2025Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчИнтер М0 : 3Милан
02.04.2025Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчМилан1 : 1Интер М
02.02.2025Италия — Серия А23-й турМилан1 : 1Интер М
06.01.2025Суперкубок ИталииФиналИнтер М2 : 3Милан
22.09.2024Италия — Серия А5-й турИнтер М1 : 2Милан
22.04.2024Италия - Серия А33-й турМилан1 : 2Интер М
16.09.2023Италия - Серия А4-й турИнтер М5 : 1Милан
16.05.2023Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчИнтер М1 : 0Милан
10.05.2023Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчМилан0 : 2Интер М
05.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турИнтер М1 : 0Милан
09.11.2025Италия — Серия А11-й турИнтер М2 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турИнтер М2 : 1
02.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 2Интер М
29.10.2025Италия — Серия А9-й турИнтер М3 : 0
25.10.2025Италия — Серия А8-й тур3 : 1Интер М
08.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 2Милан
02.11.2025Италия — Серия А10-й турМилан1 : 0
28.10.2025Италия — Серия А9-й тур1 : 1Милан
24.10.2025Италия — Серия А8-й турМилан2 : 2
19.10.2025Италия — Серия А7-й турМилан2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура Серии A: «Интер» — «Милан». Начало миланского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1124
2
Лига чемпионов
Рома1124
3
Лига чемпионов
Болонья1224
4
Лига чемпионов
Милан1122
5
Лига Европы
Наполи1122
6
Лига конференций
Ювентус1220
7 Комо1118
8 Сассуоло1116
9 Лацио1115
10 Удинезе1215
11 Кремонезе1114
12 Торино1114
13 Аталанта1113
14 Кальяри1211
15 Лечче1110
16 Пиза119
17 Парма118
18
Зона вылета
Дженоа128
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона116

