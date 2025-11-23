Интер М - Милан 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
23 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Милан, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Милан
Милан
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|23.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 3
|02.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|06.01.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 3
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|16.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура Серии A: «Интер» — «Милан». Начало миланского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Наполи
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|20
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Сассуоло
|11
|16
|9
|Лацио
|11
|15
|10
|Удинезе
|12
|15
|11
|Кремонезе
|11
|14
|12
|Торино
|11
|14
|13
|Аталанта
|11
|13
|14
|Кальяри
|12
|11
|15
|Лечче
|11
|10
|16
|Пиза
|11
|9
|17
|Парма
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|11
|6