Воскресенье 23 ноября
Лилль - Париж 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 21:45
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
23 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Лилль
Париж

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Париж, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Париж
Париж
1ТурцияврБерке Озер
12БельгиязщТома Мёнье
23АлжирзщАйсса Манди
15ФранциязщРомен Перро
18ДР КонгозщШансель Мбемба
32ФранцияпзАйюб Буадди
6АлжирпзНабиль Бенталеб
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
27ПортугалияпзФелиш Коррея
7БельгиянпМатиас Фернандес
9ФранциянпОливье Жиру
16ФранцияврОбед Нкамбадио
31ФранциязщСамир Шерги
5СенегалзщМустафа Мбов
15ФранциязщТимоте Колодзейчак
28БельгиязщТибо де Смет
21ФранцияпзМаксим Лопес
17ФранцияпзАдама Камара
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
10АлжирпзИлан Кеббаль
27НигерияпзМозес Саймон
11Кот-д'ИвуарнпЖан-Филипп Крассо
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур2 : 0Лилль
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур1 : 0Лилль
02.11.2025Франция — Лига 111-й турЛилль1 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 0Лилль
26.10.2025Франция — Лига 19-й турЛилль6 : 1
07.11.2025Франция — Лига 112-й турПариж0 : 1
01.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 1Париж
29.10.2025Франция — Лига 110-й турПариж3 : 3
24.10.2025Франция — Лига 19-й турПариж1 : 2
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур2 : 1Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель1328
2
Лига чемпионов
Ланс1328
3
Лига чемпионов
ПСЖ1227
4
Лига чемпионов
Страсбург1322
5
Лига Европы
Лилль1220
6
Лига конференций
Монако1220
7 Лион1220
8 Ренн1218
9 Ницца1317
10 Тулуза1216
11 Париж1214
12 Гавр1214
13 Анже1213
14 Метц1211
15 Брест1210
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Лорьян1210
18
Зона вылета
Осер127

Отзывы и комментарии к матчу

