Лилль - Париж 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 21:45
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
23 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Париж, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Париж
|1
|вр
|Берке Озер
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|23
|зщ
|Айсса Манди
|15
|зщ
|Ромен Перро
|18
|зщ
|Шансель Мбемба
|32
|пз
|Айюб Буадди
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Оливье Жиру
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|31
|зщ
|Самир Шерги
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|15
|зщ
|Тимоте Колодзейчак
|28
|зщ
|Тибо де Смет
|21
|пз
|Максим Лопес
|17
|пз
|Адама Камара
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|27
|пз
|Мозес Саймон
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
Главные тренеры
|Бруно Женезио
История личных встреч
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|6 : 1
|07.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 3
|24.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|27
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|13
|22
| 5
Лига Европы
|Лилль
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Монако
|12
|20
|7
|Лион
|12
|20
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|12
|16
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|12
|14
|13
|Анже
|12
|13
|14
|Метц
|12
|11
|15
|Брест
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Осер
|12
|7