Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 22:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
29 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|7
|пз
|Хави Симонс
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Кинг
|20
|пз
|Саша Лукич
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Томас Франк
|Марку Силва
История личных встреч
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|23.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|23.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 3
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|28.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 5
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|29
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|12
|20
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|19
|7
|Сандерленд
|12
|19
|8
|Борнмут
|12
|19
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|18
|10
|Манчестер Юнайтед
|12
|18
|11
|Эвертон
|12
|18
|12
|Ливерпуль
|12
|18
|13
|Брентфорд
|12
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Фулхэм
|12
|14
|16
|Ноттингем Форест
|12
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|12
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|12
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2