Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 22:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
29 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Фулхэм
Лондон
1ИталияврГульельмо Викарио
4АвстриязщКевин Дансо
37НидерландызщМикки ван де Вен
13ИталиязщДестини Удоджи
23ИспаниязщПедро Порро
6ПортугалияпзЖоау Пальинья
20ГанапзМохаммед Кудус
28ФранцияпзВильсон Одобер
30УругвайпзРодриго Бентанкур
39ФранцияпзРандаль Коло Муани
7НидерландыпзХави Симонс
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
30АнглиязщРайан Сесеньон
16НорвегияпзСандер Берге
24АнглияпзДжош Кинг
20СербияпзСаша Лукич
17НигериянпАлекс Айуоби
8УэльснпГарри Уилсон
7МексиканпРауль Хименес
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
16.03.2025Англия — Премьер-лига29-й турФулхэм2 : 0Тоттенхэм Хотспур
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й турТоттенхэм Хотспур1 : 1Фулхэм
16.03.2024Англия - Премьер-лига29-й турФулхэм3 : 0Тоттенхэм Хотспур
23.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турТоттенхэм Хотспур2 : 0Фулхэм
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундФулхэм1 : 1 5 : 3Тоттенхэм Хотспур
23.01.2023Англия - Премьер-лига21-й турФулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
03.09.2022Англия - Премьер-лига6-й турТоттенхэм Хотспур2 : 1Фулхэм
04.03.2021Англия - Премьер-лига33-й турФулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.01.2021Англия - Премьер-лига16-й турТоттенхэм Хотспур1 : 1Фулхэм
20.01.2019Англия - Премьер-лига23-й турФулхэм1 : 2Тоттенхэм Хотспур
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур5 : 3Тоттенхэм Хотспур
23.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур4 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турТоттенхэм Хотспур2 : 2
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турТоттенхэм Хотспур4 : 0
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турТоттенхэм Хотспур0 : 1
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турФулхэм1 : 0
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й тур2 : 0Фулхэм
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турФулхэм3 : 0
28.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финала1 : 1 4 : 5Фулхэм
25.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 1Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1229
2
Лига чемпионов
Челси1223
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1222
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1221
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1220
6 Брайтон энд Хоув Альбион1219
7 Сандерленд1219
8 Борнмут1219
9 Тоттенхэм Хотспур1218
10 Манчестер Юнайтед1218
11 Эвертон1218
12 Ливерпуль1218
13 Брентфорд1216
14 Ньюкасл Юнайтед1215
15 Фулхэм1214
16 Ноттингем Форест1212
17 Вест Хэм Юнайтед1211
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1211
19
Зона вылета
Бёрнли1210
20
Зона вылета
Вулверхэмптон122

