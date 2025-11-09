ЦСКА получил отказ от "Леванте" по трансферу нападающего

Дата публикации: 09-11-2025 16:43

Согласно информации, опубликованной известным спортивным журналистом Беном Джейкобсом в социальной сети Х (бывший Twitter), руководство "Леванте" отклонило предложение московского ЦСКА по поводу трансфера 22-летнего нападающего из Камеруна Карла Эдуарда Этта Эйонга. Российский клуб намеревался приобрести талантливого форварда, обладающего высокими скоростными и техническими характеристиками.

ЦСКА был готов выложить за игрока весьма внушительную сумму, превышающую € 30 млн, а также предложить Эйонгу конкурентоспособную заработную плату. Однако сам футболист, судя по поступившей информации, не выразил заинтересованности в переходе в московскую команду и предпочёл остаться в "Леванте". Такое развитие событий говорит о серьёзных амбициях как игрока, так и клуба.

Стоит отметить, что вокруг Эйонга уже давно ходят слухи о его возможном переходе в один из ведущих европейских клубов. Помимо ЦСКА, к молодому камерунскому нападающему проявляют интерес испанские гранды – «Барселона» и мадридский «Реал». Также, согласно инсайдерским сообщениям, английские топ-клубы – такие как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» – внимательно следят за выступлениями футболиста и готовы побороться за его подписание в ближайшие трансферные окна.

В текущем сезоне Карл Эдуард Этта Эйонг демонстрирует отличную форму. Он принял участие в девяти матчах чемпионата, в которых отличился пятью забитыми мячами и отдал одну результативную голевую передачу. Учитывая его молодой возраст и стремительное развитие, не исключено, что в ближайшие месяцы интерес к форварду со стороны ведущих европейских клубов только усилится, а "Леванте" сможет выручить за своего лидера ещё большую сумму трансферных выплат.