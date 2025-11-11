Товен вызван в сборную Франции на ноябрьские отборочные матчи ЧМ-2026 вместо Коло Муани

Дата публикации: 11-11-2025 00:08

32-летний вингер французского клуба «Ланс» Флорьян Товен был вызван в национальную сборную Франции на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года. Он заменил травмированного нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Рандаля Коло Муани. Сообщение об этой замене появилось на официальном сайте Федерации футбола Франции.

Несчастная травма произошла у Коло Муани в поединке 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» встречался с «Манчестер Юнайтед». Матч завершился вничью со счетом 2:2, однако для французского футболиста вечер обернулся не так удачно: сначала врачи поставили предварительный диагноз — легкая травма челюсти. Однако детальное обследование выявило перелом, из-за чего нападающий был вынужден пропустить ноябрьские игры за сборную.

Сборная Франции в ноябре проведёт два очень важных матча в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Уже 13 ноября «трёхцветные» на своем поле примут сборную Украины, а 16 ноября встретятся с национальной командой Азербайджана. Оба поединка имеют серьёзное значение для французов, ведь в настоящий момент команда Дидье Дешама с 10 очками занимает первую позицию в турнирной таблице группы D, опережая прямых конкурентов. Вызов Флорьяна Товена, несмотря на его солидный возраст для футболиста, может стать важным тактическим шагом: опытный вингер уже защищал цвета Франции на крупных международных турнирах и способен усилить атаку сборной в отсутствие Коло Муани.

Таким образом, французская команда продолжает борьбу за прямое попадание в финальный этап чемпионата мира, сохраняя высокие шансы на успех и демонстрируя глубину состава даже в сложных ситуациях с травмами ведущих игроков.