В Турции свыше тысячи футболистов подозреваются в участии в незаконных ставках

Дата публикации: 11-11-2025 00:14

В Турции разразился масштабный скандал, связанный с нарушениями правил честной игры: многие футболисты и арбитры были уличены в участии в ставках на футбольные матчи, в том числе и на события с их собственным участием. По полученной от издания Marca информации, более 1000 игроков, представляющих разные дивизионы турецкого футбола, временно отстранены от участия в соревнованиях из-за подозрений в участии в организации ставок и манипуляции результатами матчей. Среди них — 27 футболистов ведущих клубов Суперлиги.

В числе отстранённых оказались игроки таких известных клубов, как «Галатасарай», «Бешикташ», «Трабзонспор» и «Антальяспор». Это вызвало настоящую панику среди руководителей команд и спровоцировало кадровый кризис, особенно заметный в командах второго и третьего дивизионов. Многие из них теперь не могут собрать полный состав для выхода на поле, что вынудило Федерацию футбола Турции временно приостановить проведение матчей этих лиг.

Эта ситуация уже получила широкий международный резонанс. Федерация футбола Турции обратилась к ФИФА с просьбой рассмотреть возможность открытия дополнительного трансферного окна. Это позволило бы клубам оперативно комплектовать составы для продолжения соревнований после массовых отстранений, которые затронули не только игроков, но и тренеров, а также сотрудников клубов. Рассмотрение данной просьбы находится на стадии обсуждения, так как аналогичные ситуации редко происходят в футболе такого масштаба.

Стоит отметить, что разбирательство не ограничивается только игроками. В рамках комплексного расследования, проведённого футбольной федерацией и органами правопорядка, обнаружены доказательства о причастности к ставочному скандалу и других участников футбольного процесса. В результате внутренних проверок 149 арбитров получили дисциплинарные наказания самой разной степени строгости. Более 40 делегатов, курировавших организацию матчей, были вынуждены досрочно покинуть свои посты из-за подозрения в причастности к махинациям.

Следственные органы уже передали в суд материалы по данному делу. Прокуратура Турции требует ареста для 17 судей и одного спортивного журналиста, фигурирующего в расследовании. Еще 11 обвиняемых получили временное освобождение под залог, однако расследование продолжается. История смахивает на крупнейший в истории турецкого футбола скандал, последствия которого, безусловно, изменят подход к контролю за чистотой игры в стране.