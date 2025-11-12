«Манчестер Юнайтед» нацелился на Эндрика из «Реала» после травмы Шешко

Дата публикации: 12-11-2025 13:37

«Манчестер Юнайтед» проявил серьёзный интерес к нападающему мадридского «Реала» Эндрику. Как сообщает Goal.com, интерес английского клуба к талантливому бразильцу усилился после того, как форвард «красных дьяволов» Беньямин Шешко получил травму в последнем туре национального чемпионата. В клубе рассматривают возможность приглашения молодого игрока уже в ближайшее трансферное окно, чтобы укрепить атакующую линию и компенсировать потерю основного нападающего.

По информации источника, сам Эндрик не исключает вариант временного перехода в другой клуб в зимнее трансферное окно. Главной целью такого шага для бразильского форварда является получение стабильной игровой практики. Несмотря на то что он регулярно привлекается к тренировкам с основным составом «Реала», конкуренция за место в стартовом составе остаётся крайне высокой. Молодому футболисту необходимо больше игрового времени, чтобы развиваться и претендовать на место в заявке сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

В Мадриде прекрасно понимают потенциал Эндрика, однако в клубе также осознают, что регулярная практика необходима для его прогресса. Возможная аренда рассматривается как взаимовыгодный вариант — «Реал» сможет дать игроку возможность набираться опыта в сильном чемпионате, а сам футболист получит шанс проявить себя на высоком уровне. При этом окончательное решение будет приниматься исходя из гарантий, которые предоставит потенциальный арендатор по поводу игрового времени.

Контракт Эндрика с «Реалом» рассчитан до 2030 года. Испанский клуб подписал его как одного из самых перспективных игроков своего поколения, и в Мадриде по-прежнему связывают с ним большие надежды. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 19-летнего форварда составляет около €35 млн.

Интерес к Эндрику проявляют не только «Манчестер Юнайтед», но и несколько других европейских грандов, включая «ПСЖ» и «Байер». Однако именно манкунианцы, по сообщениям СМИ, готовы предложить условия, которые устроят обе стороны — аренду до конца сезона с возможностью продления.

Для «Манчестер Юнайтед» это трансферное направление выглядит особенно актуальным. Команда Рубена Аморима продолжает искать атакующего игрока, способного добавить креативности и голевого инстинкта в завершающей стадии атак. Травма Шешко и нестабильная форма других форвардов вынудили клуб ускорить поиски усиления линии нападения. Эндрик, обладающий мощным ударом, скоростью и техникой, идеально вписывается в философию атакующего футбола, к которой стремится тренерский штаб.

Если переговоры между клубами увенчаются успехом, то аренда Эндрика в «Манчестер Юнайтед» может стать одним из самых интересных трансферов грядущего зимнего окна, а для самого игрока — отличной возможностью заявить о себе в одном из сильнейших чемпионатов Европы.