Валерий Карпин высказался о ничейном результате сборной России в игре против Перу

Дата публикации: 12-11-2025 23:02

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился своими впечатлениями после завершения контрольного матча между национальными командами России и Перу. Эта историческая встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью — 1:1. Матч вызвал повышенный интерес у болельщиков, ведь ранее сборные России и Перу никогда не встречались друг с другом, поэтому противостояние получилось во многом неожиданным и бескомпромиссным.

После финального свистка Валерий Карпин оценил результат игры, не считая ничейный исход негативным моментом для своей команды. «Можно ли назвать ничью поражением? Приравнивать к этому надо поражение, а ничьи случаются. Она не вытекала из игры. Это ничья с хорошим и достойным соперником», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин. Наставник отметил, что команда играла с уверенностью и намерением добиться победы, однако соперник также показал достойный уровень игры, что и предопределило результат встречи.

Примечательно, что для сборной России это был первый в истории матч против национальной команды Перу. Обе команды подошли к игре в боевом составе, а сам матч прошёл в напряжённой борьбе. Оба коллектива имели возможности вырвать победу, но реализовали лишь по одному голевому моменту. С результатом 1:1 Россия продолжила свою беспроигрышную серию в товарищеских матчах.

Отдельно стоит сказать о предстоящих матчах нашей сборной: уже 15 ноября подопечные Валерия Карпина сразятся с национальной командой Чили. Эта встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и обещает подарить болельщикам много ярких моментов. В октябре российская сборная уже порадовала своих поклонников – были одержаны уверенные победы над Ираном (2:1) и Боливией (3:0). Таким образом, сборная России продолжает уверенно набирать форму, демонстрируя боевой дух и желание к развитию даже в матчах без турнирного смысла.

По мнению экспертов, нынешний этап для национальной команды России — это время для формирования новой игровой философии, проверки молодых исполнителей и наработки новых тактических схем. Валерий Карпин отметил, что его команда нацелена на усиление как в атакующих, так и в оборонительных действиях. «Наша задача — играть с максимальной самоотдачей на каждом участке поля и использовать любой шанс для победы», — подчеркнул главный тренер.

Впереди у сборной России немало интересных испытаний. Болельщики надеются, что команда продолжит радовать результатами и красивой игрой, а подобные международные встречи станут ценным опытом для подготовки к официальным турнирам и будущим квалификациям.