Лионель Месси: «Сомневаюсь, что команде требуется игрок подобного уровня»

Дата публикации: 12-11-2025 23:03

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси недавно поделился своими мыслями о будущем участии в чемпионате мира по футболу 2026 года. Легендарный спортсмен отметил, что его решение будет зависеть от состояния здоровья и уровня физической формы к моменту турнира.

«Прежде чем определиться, буду ли играть на Мундиале, мне необходимо быть в отличной физической форме и уверен, что смогу действительно помочь команде. Если же я стану скорее обузой для коллектива, то, уверен, такой игрок не нужен национальной сборной», – откровенно заявил Месси, подчеркивая свою ответственность как профессионала.

Этот комментарий особенно актуален на фоне недавних новостей о продлении контракта Месси с клубом «Интер Майами». Звезда футбола, который восемь раз становился обладателем Золотого мяча, подписал соглашение с американским клубом до конца 2028 года, что свидетельствует о намерениях продолжать спортивную карьеру на высоком уровне еще несколько лет.

Таким образом, перспектива участия Месси в мундиале 2026 года остается открытой и будет во многом зависеть от его физического состояния и желания продолжать выступать за сборную Аргентины на столь престижном турнире. Болельщики по всему миру с нетерпением будут ждать окончательного решения великого футболиста, который уже заработал бессмертную славу на футбольных полях.