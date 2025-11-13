В Перу выразили желание провести ответный товарищеский матч со сборной России

Дата публикации: 13-11-2025 12:47

Вице-президент Перуанской ассоциации футбола Артуро Риос выразил желание провести ответный товарищеский матч со сборной России на территории Перу. Накануне, 12 ноября, команды сыграли вничью со счётом 1:1 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Мы бы хотели снова сыграть со сборной России. Это большая команда. В будущем мы были бы счастливы снова встретиться. Конечно, нам было бы интересно пригласить россиян в Перу и провести матч у нас», — цитирует Риоса ТАСС.

Напомним, что сборные России и Перу встретились впервые в истории. С конца февраля 2022 года все российские команды, включая национальную сборную, отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА в связи со специальной военной операцией на Украине.