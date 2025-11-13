17:10 ()
Свернуть список

В Перу выразили желание провести ответный товарищеский матч со сборной России

Дата публикации: 13-11-2025 12:47

 

Вице-президент Перуанской ассоциации футбола Артуро Риос выразил желание провести ответный товарищеский матч со сборной России на территории Перу. Накануне, 12 ноября, команды сыграли вничью со счётом 1:1 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Мы бы хотели снова сыграть со сборной России. Это большая команда. В будущем мы были бы счастливы снова встретиться. Конечно, нам было бы интересно пригласить россиян в Перу и провести матч у нас», — цитирует Риоса ТАСС.

Напомним, что сборные России и Перу встретились впервые в истории. С конца февраля 2022 года все российские команды, включая национальную сборную, отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА в связи со специальной военной операцией на Украине.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close