Наставник «Реала» Хаби Алонсо: слухи о моей отставке меня не волнуют

Дата публикации: 26-11-2025 10:59

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о возможной отставке со своего поста.

«Мне не нужны публичные заявления о поддержке от руководства клуба. Я ежедневно общаюсь с руководителями, и этого вполне достаточно для меня. Сплетни об отставке меня не затрагивают - я полностью сосредоточен на своей работе, на подготовке команды и проведении матчей. В настоящий момент единственное, что занимает мои мысли, это то, как мы работаем на тренировках и что происходящее на футбольном поле. Всё остальное меня не волнует. Конечно, никто в коллективе не доволен сложившейся ситуацией, ведь мы не показываем желаемого результата. Однако я убеждён: мы сможем преодолеть трудности и добиться прогресса», - приводит слова Алонсо издание Madrid Universal.

Стоит отметить, что за последние несколько дней ситуация вокруг команды обострилась. Один из самых авторитетных мировых источников The Athletic проинформировал, что Винисиус Жуниор отказывается продлевать контракт с «Реалом» из-за напряжённых отношений с Хаби Алонсо. Кроме того, по сведениям испанских СМИ, ряд игроков мадридского клуба недоволен некоторыми тактическими нововведениями тренера, и атмосфера внутри команды оставляет желать лучшего. Подчеркивается, что позиции наставника на посту становятся всё менее устойчивыми.

Добавим, что команда не может выйти победителем уже три матча подряд, что также усиливает давление на тренерский штаб и игроков. На фоне неудачной серии результаты Алонсо и его методы управления коллектива подвергаются всё более жёсткой критике как в прессе, так и среди фанатов. Однако сам тренер сохраняет спокойствие и нацелен на улучшение игры «Реала» в ближайших встречах.