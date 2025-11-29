20:47 ()
Щенсны рассказал, почему провел свой дебютный сезон в «Барселоне» без зарплаты

Дата публикации: 29-11-2025 18:13

 

35-летний вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал удивительную историю о своём переходе и первом сезоне в каталонском клубе. Особую роль в решении поляка остаться в большом футболе сыграл его соотечественник и одноклубник Роберт Левандовски. По словам Щенсного, именно поддержка и напутствия Левандовски повлияли на то, что он решил не завершать карьеру и попробовать свои силы в Ла Лиге.

«За три дня до того, как я собирался объявить о завершении карьеры, я поговорил с Робертом Левандовски и поделился своими мыслями о том, что больше не хочу играть ни за один клуб. Когда позже мне поступило предложение от „Барселоны“, Левандовски, вероятно, почувствовав моё колебание, решил повлиять на меня и убедить остаться. Мой первый сезон за каталонский клуб я провёл бесплатно - всё, что я получил от „Барсы“, ровно пошло на компенсацию „Ювентусу“ за досрочное расторжение моего контракта», - поделился Щенсны в интервью Barca Universal.

Щенсны присоединился к «Барселоне» в 2024 году после семи успешных лет в «Ювентусе», где неоднократно становился чемпионом Италии и был одним из ключевых игроков. В Испании он сразу стал важной фигурой для «сине-гранатовых», показав высокий уровень игры и профессионализма, несмотря на возраст и непростую смену чемпионата.

