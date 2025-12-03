"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" заинтересованы в борьбе за защитника из чемпионата Германии

Дата публикации: 03-12-2025 01:19

Английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проявляют активный интерес к талантливому 22-летнему центральному защитнику «Вольфсбурга» Константиносу Кульеракису. Как сообщает издание TBR Football, скауты обеих команд внимательно следят за выступлениями этого греческого футболиста, оценивая его потенциал для усиления оборонительных линий в ближайшем будущем.

Согласно источнику, лондонский «Тоттенхэм» уже включил игрока в шорт-лист приоритетных трансферных целей для предстоящего зимнего окна, которое стартует в январе. Руководство «шпор» рассматривает вариант пополнения состава свежими силами в линию защиты после серии травм у основной обоймы, поэтому поиск нового центрального защитника является одной из главных задач этой зимы для клуба.

В текущем сезоне Кульеракис принял участие в 13 официальных матчах за «Вольфсбург» на всех фронтах – в чемпионате и кубковых соревнованиях. Несмотря на то, что по итогам этих встреч защитник пока не отличился ни забитыми голами, ни результативными передачами, его стабильная игра и умение грамотно действовать на втором этаже привлекают внимание топ-клубов Европы.

Контракт Кульеракиса с немецким клубом рассчитан до лета 2029 года, что создаёт сложные переговоры для потенциальных покупателей. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость молодого грека оценивается в 25 миллионов евро. Однако интерес со стороны таких грандов, как «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», может повысить спрос на защитника и привести к торгам между клубами. В ближайшие недели в футбольной среде ожидают новых подробностей и возможного развития этой трансферной истории.