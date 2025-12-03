Холанд стал самым быстрым игроком в истории АПЛ, забив 100 голов

Дата публикации: 03-12-2025 01:20

Звездный нападающий команды Манчестер Сити Эрлинг Холанд вновь удивил футбольную общественность своим достижением. В матче 14-го тура английской Премьер-лиги против Фулхэма норвежский форвард забил свой юбилейный, сотый гол в чемпионате Англии. Примечательно, что на это достижение Холанду понадобилось всего 111 матчей, что является новым уникальным рекордом в истории турнира.

Для сравнения, легендарные форварды прошлых лет шли к аналогичному результату куда дольше. Второе место в этом списке занимает известный английский футболист Алан Ширер, выступавший за Ньюкасл — ему потребовалось 125 матчей, чтобы достигнуть отметки в 100 голов. Третью строчку занимает еще один прославленный бомбардир, Гарри Кейн, который потратил на это достижение 142 игры, выступая за Тоттенхэм.

Эрлинг Холанд присоединился к Манчестер Сити летом 2022 года и практически моментально стал ключевым футболистом для "горожан". Его впечатляющая результативность помогает клубу бороться за самые высокие места как в Премьер-лиге, так и на европейской арене. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2034 года, что свидетельствует о долгосрочных планах и доверии со стороны руководства клуба.

Популярный портал Transfermarkt на данный момент оценивает рыночную стоимость Эрлинга Холанда в огромные € 180 млн. Такую высокую стоимость объясняют молодым возрастом игрока, его поразительной статистикой и потенциалом стать одним из лучших форвардов в истории мирового футбола. Многие эксперты считают, что Холанд еще долго будет радовать болельщиков и устанавливать новые рекорды на футбольных полях Англии и Европы.