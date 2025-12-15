«Ливерпуль» приступил к обсуждению возможного трансфера правого вингера «Борнмута»

Дата публикации: 15-12-2025 12:01

Английский клуб «Ливерпуль» начал официальные переговоры с «Борнмутом» по поводу потенциального трансфера крайнего нападающего Антуана Семеньо, сообщает Indykaila News в социальной сети X. Согласно информации источника, «красные» уже приступили к обсуждению структуры возможных выплат за переход игрока. Спортивное руководство «Ливерпуля» активно работает над предложением, которое должно устроить обе стороны.

По итогам переговоров с одним из лидеров команды, Мохамедом Салахом, футболисту сообщили, что клуб намерен усилить атакующую линию игроком, который способен эффективно действовать как на левом, так и на правом краю нападения. Это должно добавить вариативности в атакующих построениях и повысить конкуренцию в основном составе.

Антуану Семеньо 25 лет. За «Борнмут» ганский футболист выступает с января 2023 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Благодаря стабильным выступлениям на протяжении сезона, стоимость Семеньо, по данным авторитетного портала Transfermarkt, оценивается примерно в 65 миллионов евро. Такой интерес со стороны «Ливерпуля» может стать большим шагом вперед в карьере игрока и усилить атакующий потенциал команды на следующие сезоны.