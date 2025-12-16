«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» разошлись миром в матче 16-го тура АПЛ

Дата публикации: 16-12-2025 01:24

Завершился заключительный матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 между Манчестер Юнайтед и Борнмутом. Встреча проходила на легендарном стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Судейство обеспечивал главный арбитр Саймон Хупер. Матч оказался невероятно зрелищным и завершился результативной ничьей - 4:4.

Открыл счёт в матче Амад Диалло, нападающий Манчестер Юнайтед, поразив ворота гостей уже на 13-й минуте. Борнмут не стал долго отыгрываться - Антуан Семеньо забил свой гол на 40-й минуте, уравняв положение. Как только заканчивался первый тайм, на 45+4-й минуте Каземиро снова вывел Манчестер Юнайтед вперёд, подарив болельщикам надежду на победу.

Во втором тайме игра продолжила радовать болельщиков голами. Уже на 46-й минуте футболист Борнмута Эванилсон вновь сравнял счёт. Через несколько минут, на 52-й, Маркус Таверньер вывел гостей вперёд. Но ответ Манчестер Юнайтед не заставил себя ждать: на 77-й минуте Бруну Фернандеш отличился точным ударом, а через две минуты Матеус Кунья вывел команду вперёд. Однако на 84-й минуте Борнмут вновь восстановил паритет благодаря голу Эли Крупи - итоговый счёт 4:4.

После 16-ти туров Манчестер Юнайтед располагается на восьмом месте в таблице АПЛ, имея в активе 26 очков. Борнмут удерживает 13-ю позицию с 21 набранным баллом. Лидирует на данный момент лондонский Арсенал, заработавший 36 очков.